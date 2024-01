"KRCUN NAREDIO DA ZAKOLJU DRAŽU" Vlajković: Upozorio me je da ću SAZNATI VELIKU ISTORIJU koju znaju samo on, Tito, ubica i Leka

Operacija "Halijard", tokom koje su četnici Draže Mihailovića evakuisali oborene avijatičare, naišla je na zahvalnost saveznika, ali isto tako i na sukobe domaćih istoričara.

Naime, dok je jedni precenjuju, drugi je nipodaštavaju.

Orden Legije zaslužnih, kojim je američki predsednik Hari Truman posthumno odlikovao generala Dragoljuba Dražu Mihailovića, komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini 29. marta 1948. za maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita bio je neočekivan i vruć udarac od ratnih saveznika.

Pogotovo što je reč o najvećem ordenu koje Sjedinjene Američke Države uopšte mogu da dodele jednom strancu.

Ovakvo priznanje narušavalo je opšteprihvaćenu i nametnutu sliku o četnicima, kao domaćim izdajnicima i saradnicima okupatora, te se za ovo odlikovanje u domaćoj javnosti gotovo i nije znalo.

Problem, međutim, jeste što ova akcija i danas, osam decenija kasnije, izaziva brojne nedoumice i kontroverze.

I dok nam sami stranci odaju priznanje i zahvalnost, svojim podelama sami nipodaštavamo sve dobro što smo učinili, ma s čije strane da je dolazilo.

O razjašnjavanju dela, ali i nerazjašnjenog ubistva Draže Mihailovića gost jutarnjeg programa na Kurir televiziji je Dušan Vlajković, penzionisani vozač u Vladi Srbije.

Prvo je odgovorio na pitanje ko je zapravo ubio generala Mihailovića.

- Istina može da bude samo jedna, a ona je da je Mihailovića, u Lisičijem potoku, ubio Slobodan Penezić Krcun. Do tog saznanja sam došao kada sam vozio Momu Markovića koji je poveo i Miloša Minića. Krenuli smo prema Čačku, a kad smo bili kod Vranića Minić je upitao Markovića da li zna šta se na tom mestu dogodilo. Odgovorio je da zna, odnosno da je bilo veliki pokolj četnika. Marković je potom upitao Minića o detaljima generala Mihailovića, te se obratio meni i upozorio da ulazim u veliku istoriju koju znaju samo on, Tito, Krcun i Leka Ranković - započeo je Vlajković, pa nastavio:

- Prvo je pričao kako su uhvatili Dražu i kako je Krcun tražio od Kalabića da izda Dražu jer je on jedini znao gde se nalazi, odnosno u Bosni. Kalabić u početku nije hteo to da prihvati, međutim njega je Krcun naterao, pa je priznao. Oformili su četnički vod, to je zapravo OZNA sastavljen od 30-ak ljudi koji su išli tamo u planine i uhvatili Dražu. Tada su osudili Dražu streljanjem. Jedina istina je da je ubijen u Lišičijem potoku i da je Krcun izveo jedan veliki trik.

Vlajković je potom izneo šokantne detalje oko odmazde koju je načinio Krcun.

- Ubijen je Kalabićev čovek koji je ličio na Dražu i time su narodu predstavili da je general stvarno ubijen. Međutim, Draža je ubijen nakon tri dana, a to je Krcun organizovao. Odveli su generala iza Avale i trebalo je živog da ga zakolju, međutim, to nije uspelo. Krcun je upitao Mihailovića da li je ikada slušao kako se kolje prase koje skiči i zavija, a kako li tek dete skiči i zavija. Potom mu je dodao da su ustaše po Hrvatskoj klali Srbe i decu, a oni ovde. Mihailović mu ništa nije odgovorio, onda ga je Krcun udario pištoljem po glavi. Draža je tek tad odgovorio i žešće ga isprovocirao, a rekao je "Nije to istina, to ste izmislili vi komunisti i vaš Tito", te pljunuo Krcuna u lice - rekao je Vlajković, pa nastavio:

- Kako je držao taj pištolj, istrošio je ceo šaržer i tako brutalno završio život Draži. To uopšte nije bio plan, celu likvidaciju je trebalo da uradi jedan čovek iz OZNE. Krcun je upitao tog čoveka da li bi hteo da zakolje Mihailovića živoga. Ovaj je bez oklevanja rekao da bi. Međutim, došlo je do promene plana, a nakon likvidacije su odsekli glavu generala. Telo su bacili u rupu pune sode i kiseline, tako da se od tela ubrzo napravio mulj. Što se glave tiče, nju su ubacili u veliku limenu kutiju koju su zavarili i zakopali u topčiderskoj kasarni. Glava je bila tu do 1965. godine, nakon toga, odnosno nakon smrti Krcuna 1964. godine, glava je odnesena u Ivanjicu, te je tamo zakopana.