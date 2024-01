PRAVDA ZA MARINKA RUDAKOVA: Posle pisanja Kurira, protiv doktora POKRENUT PREKRŠAJNI POSTUPAK u vezi sa smrću deke iz Bogatića!

Inspekcija Ministarstva zdravlja podneće zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv dr N. C. iz DZ Bogatić, specijaliste urgentne medicine i mrtvozornika, u vezi sa slučajem preminulog Marinka Rudakova (68) iz sela Glušci kod Bogatića. Takođe, inspekcija je nakon pisanja Kurira ovom domu zdravlja naložila i da "ustroji procedure za postupanje zaposlenih u odseku hitnog prijema".

foto: Privatna arhiva

Slučaj Marinka Rudakova, o kojem je Kurir pisao danima, potresla je javnost. Podsetimo, nesrećnom Marinku je pozlilo 10. januara sat iza ponoći, zbog čega je pao i povredio se. Njegova ćerka Zorica Rudakov u više navrata je zvala Hitnu u Bogatiću, ali su joj tamo, kako navodi, poručili da ta služba ne izlazi na teren posle 19 sati. Otac je ležao mrtav 14 sati a da niko od nadležnih nije došao da utvrdi smrt, a da stvar bude gora, kako tvrde Zorica i njena sestra Radica Rudakov, koja je podnela i krivičnu prijavu protiv doma zdravlja i lekara koji su to veče radili - u izveštaju je navedeno da su izlazili na teren. Nakon našeg pisanja o ovom slučaju hitno je reagovala i inspekcija Ministarstva zdravlja, koja je u utorak izvršila i vanredni inspekcijski nadzor u DZ Bogatić i utvrdila određene nepravilnosti. Utvrđeno je i da DZ Bogatić ne poseduje Službu hitne medicinske pomoći.

DZ Bogatić ne vidi u čemu je problem Direktorka bez komentara U Ministarstvu zdravlja su naveli da je u DZ Bogatić izvršena i unutrašnja vanredna provera kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika, ali u toj ustanovi, zanimljivo, nisu uočili da su bilo šta pogrešno uradili. - U izveštaju komisija navodi da na osnovu izjava članova ekipe koja je radila tu noć nisu uočili nepravilnosti o poštovanju procedura i izlasku na teren ekipe - otkrili su inspektori. Direktorka DZ Bogatić Mirjana Davidović juče nije bila raspoložena ništa da komentariše: - Ne mogu ništa da komentarišem. Nadležni organi obavljaju svoj posao.

- Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova rad hitne pomoći organizovan je u okviru Službe opšte medicine kao Odsek hitnog prijema pacijenta sa sanitetskim transportom. Lekari Službe opšte medicine rade od sedam do 20 časova i angažovani su kroz pripravnost od sedam do 20 časova. U noćnoj smeni od 20 do sedam ujutro postoji raspored pripravnih lekara - rad po pozivu koji su angožovani u slučaju kada ekipa u Odseku hitnog prijema izlazi na teren. Za tu vrstu angažovanja lekara postoji procedura kojom je predviđen dolazak pripravnog lekara u roku od 15 minuta po pozivu i procedura propisuje da pripravni lekar radi u ambulanti prilikom izlaska ekipe na teren. Izlazak na teren po pozivu procenjuje lekar na osnovu anamnestičkih podataka i stepena hitnosti, a u skladu s doktrinarnim stavovima struke - utvrdili su inspektori, kako se navodi u saopštenju Ministarstva zdravlja.

Inspektori su zaključili i da se u Odeljenju hitnog prijema pozivi primaju bez snimanja, te da u medicinskoj dokumentaciji ne postoji evidentirani podaci za Marinka Rudakova:

foto: Privatna Arhiva

- O okolnostima poziva i postupanja tim povodom od lekara koji je radio u Odseku hitnog prijema, dr N. C., specijaliste urgentne medicine, uzeta je izjava. On je istovremeno i mrtvozornik u opštini Bogatić, pa je bio pozvan i da utvrdi smrt Marinka Rudakova. U vezi sa uočenim nedostacima, DZ Bogatić biće rešenjem naloženo da ustroji procedure za postupanje zaposlenih u Odseku hitnog prijema i transporta u vezi s postupanjem i zbrinjavanjem pacijenata u skladu s protokolima dobre kliničke prakse u skladu s procedurama za zbrinjavanje hitnih stanja. Zbog utvrđenog prekršaja iz člana 203, stav 5 i člana 204 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, protiv dr N. C. biće podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka - navode u ministarstvu.

foto: Privatna Arhiva

foto: Privatna Arhiva

Ćerka pokojnog Marinka Radica kaže za Kurir da je zahvalna inspekciji što je u najhitnijem roku izašla na teren i da joj je to ulilo nadu da će pravda ipak pobediti:

Prekršaji Šta kaže Zakon o zdravstvenoj zaštiti Član 203 - Doktor medicine iz stava 4 ovog člana dužan je da u roku od 12 sati od primljenog poziva izvrši neposredan pregled umrlog lica i utvrdi vreme i uzrok smrti. Član 204 - Doktor medicine, koji vrši neposredan pregled umrlog lica radi utvrđivanja vremena i uzroka smrti, bilo da je smrt nastupila u zdravstvenoj ustanovi ili na nekom drugom mestu, dužan je da bez odlaganja o smrtnom slučaju obavesti nadležnu organizacionu jedinicu ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove ako - nije u mogućnosti da utvrdi identitet umrlog lica, pregledom umrlog lica utvrdi povrede ili na drugi način posumnja u nasilnu smrt, na osnovu raspoloživih medicinskih činjenica nije moguće utvrditi uzrok smrti. U slučajevima iz stava 1 ovog člana doktor medicine koji vrši neposredan pregled umrlog lica neće izdati potvrdu o smrti dok nadležni organ ne donese odluku u vezi sa obdukcijom.

- Verujem u pravdu. Molim se da se ovo više nikome ne ponovi i da niko ne prođe kroz ovo kao mi.