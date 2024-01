KAD NEKO UMRE ŠTA BIVA S NJEGOVIM NALOGOM NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Ovo je prvo što porodica pokojnika treba da uradi

Kada ih napusti neko blizak, ljudima nedostaju razgovori, zagrljaji i pogledi, a sa razvojemdruštvenih mreža ta fizička praznina prelila se i na virtuelni svet.

Nalozi dragih ljudi nestaju sa njima ili ostaju kao digitalni podsetnici na njihov život, a odluka o budućnosti na mrežama često pada na najbliže.

"Razmišljala sam šta da radimo sa maminim nalogom posle smrti, najviše smo bili za spomen-nalog, ali to ni danas, skoro četiri godine kasnije, nismo sproveli," kaže Katarina Milošević.

Ima i onih koji smatraju da spomen-nalog nije idealno rešenje, već da bi voleli da njihovi profili na društvenim mrežama budu ugašeni posle smrti, a jedna od njih je Jelena Šain, koja Fejsbuk koristi od 2008. godine.

„Niti bih posthumno vodila nečiji nalog, niti bih volela da to neko radi u znak sećanja na mene. Nije etički imati uvid u tuđe privatne konverzacije, a nije ni prijatno kad znaš da među prijateljima na mrežama imaš pokojnike," ističe ova arhitektkinja iz Pančeva za BBC na srpskom.

Oko pet milijardi ljudi koristi društvene mreže

Blizu pet milijardi ljudi širom sveta koristilo je društvene mreže tokom trećeg tromesečja 2023. godine, što čini 61,4 odsto stanovništva na planeti, pokazuju podaci sajta Datareportal. Od 10 korisnika interneta čak devet koristi društvene platforme, dodaje se.

Očekuje se da početkom narednog veka broj preminulih nadmaši broj aktivnih korisnika, a to bi se dogodilo i ranije ako Fejsbuk ne bi dobijao nove korisnike, piše u tekstu magazina Tajm, koji se poziva na istraživanje Univerziteta Oksford.

Fejsbuk je najpopularnija društvena mreža sa 3,03 milijarde korisnika, nešto manje ljudi koristi Jutjub (2,49 milijardi), Vocap i Instagram (po dve milijarde), a slede Vičet (1,33 milijarde) i TikTok (1,22 milijarde), pokazuju podaci statističke kompanije Statista.

Platforme Fejsbuk i Instagram omogućavaju da se profil preminulog korisnika pretvori u spomen-nalog (memorialized account), da ostane aktivan ili da se u potpunosti ugasi, navodi se na sajtu kompanije Meta, vlasnice platformi.

Iks (nekadašnji Tviter) ne nudi opciju da se profil sačuva u znak sećanja na preminulog i moguće je samo deaktivirati nalog u slučaju smrti ili nemogućnosti vlasnika da ga koristi, objašnjeno je na sajtu ove tehnološke firme.

Šta je spomen-nalog?

Kada je Milošević pokušala da profil preminule majke pretvori u spomen-nalog, naišla je na prepreku.

"Iz Fejsbuka su tražili da pošaljem umrlicu, a ja nisam bila spremna. Kad god sam krenula da se bavim time, nisam mogla da izguram, jer mi se stegne srce. Tako će uskoro četiri godine od kada je nema, a nalog je i dalje aktivan" kaže ova 31-godišnjakinja.

Kada se Fejsbuku dostavi dokaz da je neko preminuo, nalog automatski postaje spomen-profil, ukoliko ranije nije drugačije odlučio, navodi se na sajtu kompanije.

Sadržaji spomen-profila ostaju vidljivi, ali nalog se više ne preporučuje potencijalnim virtuelnim prijateljima (People You May Know), a oni sa liste prijatelja neće biti obaveštavani o rođendanu korisnika, piše "BBC na srpskom"

Pored imena korisnika se u tom slučaju pojavljuje poruka „sećanje" i niko neće moći da se uloguje na taj nalog i upravlja njim, ukoliko originalni vlasnik nije naveo kontakt za nasledstvo (legacy contact).

Kontakt je drugi korisnik, uglavnom član porodice ili prijatelj, koji će moći da menja naslovne fotografije, da objavi poslednji post sa tog naloga ili da zatraži da se profil deaktivira. Omogućava mu se i da pristupi podacima i prepiskama, briše postojeće ili dodaje nove prijatelje na ovoj mreži.