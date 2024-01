AKO SETE SE NOĆAS PROBUDILI IZMEĐU 3 I 4 SATA NISTE JEDINI, EVO ŠTA JE RAZLOG: Doktori objasnili razlog LOŠEG SNA Beograđana!

Nema ko se danas nije požalio da je noćas loše spavao, a ono što je neverovatno to je da Beograđani masovno kažu da su se budili i to svi uglavnom između 3 i 4 sata! Šta se to desilo noćas pa su jutros svi ustali kao omamljeni?!

- Jutros mi ćerka kaže da se probudila nešto pre 3 i da je jedva zaspala posle. Ja sam se probudila oko pola 4 i isto sam posle ostala budna bar još sat vremena. Jutros dođem na posao, ispričam to, i odjednom svi u glas - "I ja isto!". Bar još njih desetak mi je to reklo. I plus nekoliko mojih prijatelja. I svi bukvalno u isto vreme. Neverovatno!", ispričala je jedna Beograđanka.

Nagla promena u jednom danu

Lekari kažu da ova neobična reakcija nije iznenađenje, već je posledica iznenadne i drastične promene vremenskih uslova koja se odigrala u svega 24 sata.

, direktor DZ "Palilula", ističe da je temperatura naglo porasla na 20 stepeni, postavljajući organizam pred ozbiljan izazov, a koji će kulminirati ponovo, naglom promenom - drastičnim padom temperature koliko već sutra.

- Nagla promena vremena desila se za samo 24 sata. U pitanju je temperaturni šok od 20 stepeni. To je naravno opasno po organizam, i sada će u nedelju biti minus 12 stepeni. To što su se ljudi danas budili između tri i četiri ujutru je samo reakcija na to - kaže Aleksandar Stojanović, direktor DZ "Palilula".

Prema njegovim rečima, ova promena vremena posebno je pogodila hronične bolesnike.

- Važno je da hronični bolesnici redovno uzimaju svoju terapiju, i da vode računa kada izlaze napolje. Posebno je važno da kardiovaskularni bolesnici vode računa o tome kako se ponašaju kada je hladno vreme. Na tim niskim temperaturama kakve će biti u nedelju, krvni sudovi se sužavaju što dovodi do pojačanih problema sa radom srca - kaže za Stojanović.

Najviše ugroženi mladi

On dodaje da su nagle promene vremena kojima smo svedočili prethodnih dana najviše pogodile mlađe ljude.

- Nikako ne smete da zanemarite bol koji osećate u ovakvim situacijama jer u suprotnom može doći do tragedije. Tada je važno otići kod lekara kako bi se smrtni slučajevi prevenirali. Mladi ljudi taj bol često zanemare, zato smo u poslednjih 15 dana imali dosta mladih ljudi koji umiru na licu mesta jer se nisu na vreme javili lekaru - upozorava Stojanović.

Doktorka

dodaje i da su meteoropate, ljudi čije reakcije na promene vremena su izraženije, posebno pogođene, pa su se i oni noćas budili.

- Njihov organizam reaguje jače na promene, lučeći više hormona stresa, dok se nivo endorfina i serotonina smanjuje, čime se smanjuje i prag bola. Reakcije meteoropata na naglu promenu vremena mogu uključivati nesanicu, bol u mišićima, upaljene sinuse, glavobolje i vrtoglavice - kaže doktorka Obradović.

Ona je kao i doktor Stojanović istakla da su posebno ugroženi kardiovaskularni bolesnici, ali i astmatičari.

Najteže meteoropatama

- Kardiovaskularni bolesnici su ljudi sa povišenim krvnim pritiskom jer imaju problem sa regulacijom pritiska. To vidimo jer smo u ovom periodu imali više infarkta nego obično. Zato je neophodno da se redovno uzima terapija, a kada dođe do nagle promene vremena moraju da menjaju terapiju. Sa svojim lekarom se to dogovore već unapred - objašnjava ona.

"Imali smo situacije i toplotnih udara"

Doktorka Obradović navodi da je tokom prethodnog dana bilo raznih toplotnih udara.

- Do toga dolazi tato što su se ljudi obukli toplo, a napolju je bilo jako toplo i vlažno. U tim situacijama naš organizam ne može da isparava, odnosno da izbaci višak toplote. Tada dolazi do širenja krvnih sudova da bi se putem znojenja oslobodilo više toplote. Pada krvni pritisak, dolazi do vrtoglavice, nesvestice ili kolapsnog stanja - kaže ona

Kako kaže, u takvim situacijama najviše je na udaru mozak jer je to najosetljiviji organ na nedostatak kiseonika.

- Savetujem svima da dok traje ovo promenljivo vreme, a posebno hroničarima da redovno uzimaju terapiju, da se svi slojevito oblače, skinu višak odeće, da uzimaju dosta tečnosti i pogotovo čajeva, pilećih supa, jer su nam sada jako zastupljene respiratorne infekcije - napominje doktorka Obradović.

