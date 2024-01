PONOVO STIŽE NAGLO ZAHLAĐENJE! Meteorolog otkriva: Imaćemo snežni pokrivač, a EVO KADA se očekuju mrazevi TEMPERATURA DO - 10

Nakon jučerašnjeg dana kada je maksimalna temperatura u Srbiji bila od 15 do 20 stepeni, tokom današnjeg dana stiže nam naglo zahlađenje.

Svedočimo prelasku kiše u sneg, pre podne u Vojvodini i zapadnoj Srbiji uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača, a u drugom delu dana i u ostalim predelima.

Počeće da duva jak severni i severozapadni vetar. Republički hidrometoeorološki zavod Srbije najavio je i da se tokom sutrašnjeg dana na severu Srbije očekuje razvedravanje, a u ostalim krajevima oblačno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača.

Vetar će biti u slabljenju. Kako ove nagle promene vremena utiču na nas i kako da se izborimo sa njima, govorio je Goran Mihajlović, pomoćnik direktora RHMZ-a.

foto: Kurir televizija

Imali smo zaista ekstremno toplo vreme u odnosu na januar. Prethodna sedmica generalno je obeležena, videli ste onako veoma dinamičnim procesima u atmosferi, imali smo hladan početak, pa onda otopljenje, sad opet u svega sedam dana dve velike promene temperature. Ono što nas sada očekuje jeste još jedna snežna epizoda, dakle ovaj sneg koja je već kiša, koja je već prešla na severu Vojvodine u sneg i zahvatila generalno zapadni Balkan. Nećemo imati tako snežne padavine, ali u svakom slučaju zahladjenje i ono što će nakon toga slediti jesu jutarnje mrazevi, kada sneg padne i kada budemo imali onako veće izražavanje sa tla. Ponedeljak i utorak očekuje se mraz, na jugu Srbije i do minus 10 stepeni - rekao je Mihajlović.

Kaže da je u ovo doba godine bilo i toplijih dana:

foto: Shutterstock

- Nismo prevazišli one, mi to volimo da kažemo dnevne rekorde, dakle svaki dan u istoriji ima svoje vrednosti u prethodnih stotinak, pa za Beograd i 150 godina. Bilo je u istoriji perioda kada je maksimalna temperatura na momente bila veća, ali ono što je druga karakteristika, prethodne godine imali smo manje snega. Ove godine ipak smo ovako malo osetili čari zime, tako da u tom smislu je bliža onome što očekujemo od zime - kaže meteorolog i dodaje:

- Prethodno zahladjenje je ipak dovoljno ohladilo tlo, tako da dva topla dana nisu uspela toliko da ga zagreju. Sneg koji bude padao i koji je već počeo će se zadržavati. Dakle, imaćemo nekoliko centimetara u Beogradu, do deset centimetara u ostalim krajevima i on bi se zadržao tamo do početka sledeće nedelje, da kažemo, do sredine, do srede ili četvrtka, kada dođe do porasta dnevne temperature.

Kurir.rs

