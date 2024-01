"DOLAZILI SU KOD JOVANA KRSTITELJA I PRIZNAVALI SVOJE GREHE" Sveštenik o Bogojavljanju: Kada je Isus došao, OVO SE ČULO SA NEBESA

Vernici danas obeležavaju Bogojavljenje, uoči praznika posvećenog svetom Jovanu Krstitelju. U narodu se ovim praznikom završavaju nekršteni dani (12 dana posle Božića) kada nema krštenja, jer Isus Hrist još nije bio kršten.

Vernici se, na Bogojavljenje pozdravljaju rečima "Hristos se javi" a otpozdravljaju sa "Vaistinu se javi". Prema predanju, u bogojavljenskoj noći se otvorilo nebo i Sveti Duh je sišao u obliku golubice na Isusa Hrista.

Nakon jučerašnjeg Krstovdana i današnjeg Bogojavljenja, Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra slave Sabor Svetog Jovana Krstitelja, u narodu poznat kao Jovanjdan.

foto: Profimedia

Ovim povodom gost "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji je gospodin Vladimir Pekić, sveštenik crkve Svetog Marka.

Prvo se osvrnuo na to šta se tačno dogodilo između Krstovdana i Bogojavljenja:

- Tada se ništa specijalno nije dogodilo, to je više narodno verovanje da se otvaraju nebesa te noći, međutim događaj je vezan za Hristovo krštenje. Kada je Isus ulazio u reku Jordan, u kojoj je stajao Jovan Krstitelj i krstio, kako se kaže u Novom zavetu, krštenjem pokajanja. Reč krštenje je vezana za krst, odnosno svojevrsno smrt ili umiranje. U originalu piše potapanje ili pogrožavanje. Dakle, Sveti Jovan je kada su mu dolazili, kao Božijem proroku koji je opominjao ljude da se pokaju, jer se približavalo carstvo Nebesko. To je bila srž njegove propovedi.

- Oni su dolazili na reku Jordan i priznavali sve svoje grehe, potom ih je on potapao u vodu, da to simbolično znači ispiranje, odnosno umiranje za svoj prethodni život koji je bio prožrt grehom i izranjanje za jedan novi preporođeni život. Među tom masom ljudi, pojavio se i Isus u kojem on prepoznaje sina Božijeg. Kada je Isus ušao u vodu, ubrzo je i izašao iz nje jer nije imao šta da ispovedi. Prilikom Njegovog izlaska, otvaraju se nebesa i iz njih silazi Duh Sveti u oblaku goluba, potom se iz oblaka čuo glas Boga Oca koji kaže 'ovo je Sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji'.

