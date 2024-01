DOŽIVOTNO DA BUDE U ZATVORU Jelena koja doktora krivi za smrt bebe za Kurir: Sina mi niko ne može vratiti, ni bol umanjiti, ALI...

- Mnogo mi je drago što je doktor M. M. uhapšen, nadam da će duže biti u zatvoru, a ja sam za too da na robiji ostane doživotno zbog smrti dva deteta - moga sina i Maričine ćerkice, koji je trebalo da se rode živi i zdravi, ali su umrli njegovom krivicom - kaže za Kurir Jelena Ivković iz Rume, čiji je sin nakon tri i po meseca borbe za život preminuo pre skoro godinu dana zbog teškog oštećenja mozga usled gubitka kiseonika tokom porođaja u bolnici u Sremskoj Mitrovici za šta optužuje ginekologa M.M.

Jelena Ivković foto: Privatna Arhiva

Jelena je u opširnoj ispovesti za Kurir juče pričala o svojoj tragediji, a sada navodi da će, ipak, ubrzo podneti krivičnu prijavu protiv M.M.

- Ovih dan ću podneti krivučnu prijavu protiv M.M., do sada to nisam uradila jer sam htela da mom detetu prođe godišnica smrti. Ipak ću sada to da uradim zvog sebe, Marice i svih žena koje su s njim propaatile, ali i da se više nikada to ne bi desilo nijednoj ženi i porodici. Mog sina niko ne može vratiti, moj bol ništa nie može ublažiti, ali da bar pomognem drugim majkama da im se ne dogodi isto što i meni - ističe Jelena, koja je sada u petom mesecu trudnoće i koju vodi u Beogradu, gde će se i poroditi.

Jelena nam je poslal crtež svog sinčića, koji joj je uradila jedna prijateljica, na osnovu slika iz bolnice tokom kratkotrajnog života. Na svim slikama, kako je objansila sinčić je bio sa cevčicama na licu, pa joj ovaj crtež posebno znači jer ima nasmejan lik, da ga tako gleda

Crtež malenog Gorana foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, Jelena je do detalja za Kurir opisala sve kroz šta je prošla misleći da je u sigurnim rukama i radujući se prvom detetu, ni ne sluteći da je čeka tragedija.

- Vodila sam trudnoću upravo kod istog ginekologa koji je porađao Maricu, a koji zapravo živi u Rumi. Porodio je moju sestru carskim rezom, sve je bilo u redu, te sam i ja želela da mi vodi trudnoću i da me porodi. Sve je bilo super, redovno sam išla privatno kod njega. Imali smo dogovor da, pošto mi je termin bio 18. oktobar 2022, dođem 24. oktobra ako porođaj do tada ne krene, kako bi mi u njegovoj privatnoj ordinaciji dali vaginalete koje su kao indukcija - rekla je, između ostalog, kako je sve počel Jelena u ispovesti za Kurir, koja je opisala i tužan kraj :

- Oko jedan popodne i tu je. Skakanje po stomaku, guranje laktom, svom težinom na stomak, babica s jedne strane, doktor s druge, unakrsno vukli spavaćicu. Ništa 40 minuta. Doktor viče "Ajmo", a babica viče "Ček da odgovorim na poruku". Beba se zaglavila u karlici i ostala bez kisonika. Porađam se u 15:02 i to vakumom! U trenutku ništa ne znam, a babica je potapšala dete i prstom odmahnula. Svi odoše u ćošak, niko mi ništa ne govori. Doktor dolazi i šije me jer sam pocepana i isečena, ali ćuti, ništa mi ne odgovara iako pitam. U pola pet dolazi pedijatar: "Beba nije dobro, mora za Novi Sad" i traži da potpišem da sam je videla, što odbijam jer je nisam ni videla. Ne daju mi telefon da pozovem porodicu, tek ga dobijam kad druga babica dolazi u smenu.

Jelena Ivković foto: Privatna Arhiva

Mališan je dobio ime Goran. Lavovski se borio tri i po meseca. Nije bilo spasa.

- Tri i po meseca je bio u Dečjoj bolnici u Novom Sadu, preminuo je 8. februaura prošle godine zbog teškog oštećenja mozga usled nedostatka kisonika. Zvanično mišljenje lekara bilo je da je do smrtnog ishoda došlo usled razvoja multiorganske insuficijencije koja je posledica teškog globalnog posthipoksijskog oštećenja mozga. Nije bilo spasa. Na kraju je imao 20 dijagnoza, a mi smo pisali i klinikama u Turskoj, svugde i svi su nam odgovorili da mu nema pomoći jer je mozak teško oštećen - kazala je Jelena.

