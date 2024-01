PORUKA ISPRED BOLNICE U TIRŠOVOJ RASPLAKALA MAMU MALE MILICE: Zajedno smo maštale o danu kada ćemo napustiti tu bolničku sobu

"Volim te sine". Tri reči napisane u snegu ispred "Tiršove" juče su rasplakale celu Srbiju. Mnogi su se zapitali sa čime se suočava dete kom je poruka posvećena, dok su drugi osetili isto što oseća i otac koji je autor rečenice.

Upravo ova poruka, podsetila je i majku malene Milice Smejalice na period koji su provele danima i noćima gledajući kroz prozor bolnice. Milica Anđelković, kao što smo već pisali, jednogodišnja je devojčica koja se borila sa leukemijom. Za nju se borila cela Srbija, a pre samo mesec dana pobedila je. Ipak, njena majka Milena, ne može da zaboravi trenutke koji su njen život obojili su crno.

- Videh da se vrti mrežama fotografija na kojoj je otac ispred dečije bolnice "Tiršova" napisao u snegu SINE VOLIM TE... Vraćaju mi se u glavi dani i noći kada smo iz druge bolnice, stalno kroz isti prozor, iz iste sobe, zajedno gledale kako pada sneg, kiša, lišće, sija sunce, i duva vetar. Pričala sam ti o zimama i letima.. O prolecima i jeseni.. A ti tako mala, samo si gledala kroz taj prozor, smejala se, i crtala prstićem po prozoru razne crteže, onako kako samo ti znaš... Nije bio idealan pogled.. Parking sa automobilima, 3 drveta, i jedne stepenice koje vode do metalnih vrata neke ostave. Kad kad bi smo na tim stepenicama ugledale nekog, mahale smo mu uvek, iako nas nije video..

Nama je to bilo i više nego dovoljno.. Zajedno smo maštale o danu kada ćemo napustiti tu sobu...Gledam ovu fotografiju, i razmisljam o čemu to dete koje boravi u Tiršovoj razmišlja..koliko ima godina...sa kakvim mukama se bori... Sigurna sam da i on sa mamom sedi pored prozora i mašta o danu kada će napustiti tu sobu, gledati svet iz neke druge sobe, sa nekog drugog prozora, sa svim svojim dragim ljudima...Koliko bi ovaj svet bilo lepše mesto kada bi bar deca bila pošteđena bolesti, patnje, mučenja, bolova, bolničkih soba..... - napisala je Milena na svom Fejsbuk profilu uz fotografiju za koju mnogi kažu da je najlepša ove godine.

Podsetimo, letos je počela potraga za donorom matičnih ćelija za malenu Smejalicu, a malo pre nove godine, njena majka objavila je najlepše vesti - Milica je dobila bitku.

- To znači da nema kancerogenih ćelija i da nova koštana srž radi "svoj posao" onako kako treba, odnosno "proizvodi" zdrave ćelije. Stara je proizvodila kancerogene. I moram da napomenem da je to sve zahvaljujući mladom Nemcu koji je bio donor, kog ne mogu da iščekam da upoznam kad se za to ukaže prilika. Ne znam mnogo o njemu, zakon nalaže da su i davalac i pacijent anonimni 2 godine. Trenutno smo u fazi oporavka, potrebno je vreme da se oporavi njen imunitet od svega - pojasnila je presrećna majka male Smejalice.

Kurir.rs/Telegraf.rs