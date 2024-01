"KLJUČAN PROBLEM JE KOMUNIKACIJA IZMEĐU LEKARA I TRUDNICA!" Macura: Porodilje su uskraćene informacijama o postupcima koji slede

Nažalost, akušersko nasilje se nastavlja. Ovoga puta, porodilja iz Vranja doživela je agoniju u porođajnoj sali, a kako tvrdi lekari su je gotovo ubili. Zdravstveno stanje njenog deteta je ugroženo. Slučaj je prijavila policiji, nakon što je ustanovljeno da beba ima povredu mozga zbog kako ona tvrdi, nehumanog prođaja tokom kojeg su joj lekari skakali po stomaku, gurali bebu, izvlačili je vakumom.

Srbiju je na noge digla Marica Mihajlović koja je podigla optužbu protiv lekara u Sremskoj Mitrovici od kojeg je doživela akušersko nasilje, nakon čega je njena beba preminula. Nakon Marice, za TV Kurir oglasila se i mlada majka Jelena Ivković iz Rume, koja je kod istog lekara u istoj bolnici imala nehuman tretman nakon čega je njena beba preminula.

Tatjana Macura, predsednica udruženja "Mame su zakon", gostovala je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je govorila o ovim slučajevima akušerskog nasilja.

- Ja bih iz ovih ispovesti koje smo imali prilike da čujemo rekla da su ključni problemi komunikacija koja je bila između lekara i trudnica i u toj samoj komunikaciji, nivo informisanosti onoga što te žene očekuju da će se dogoditi. Nažalost su one bile uskraćene, ono što možemo da slušamo makar iz njihove vizure, o postupcima koji slede, zašto se to dešava, u kojoj meri, na koji način, šta ih sve očekuje i tako dalje. Nekako su imale taj problem da razumeju zašto prolaze kroz to kroz šta prolaze - rekla je Macura i dodala:

09:55 KLJUČAN PROBLEM JE KOMUNIKACIJA IZMEĐU LEKARA I TRUDNICA! Macura: Porodilje su uskraćene o postupcima koji slede

- Nažalost moramo da vidimo šta su uzroci toga. Jako veliki broj lekara koji su ginekolozi, paralelno rade i u privatnoj i u državnoj praksi. Kao što bi jedan vozač kamiona bi morao da radi osam sati, pa da onda određeni period odmara, tako bi i svi ljudi koji nešto rade morali da imaju i period koji je adekvatan za odmor. I u ovim slučajevima, mi možemo da pretpostavimo da postoji i taj problem sa zamorom zdravstvenih radnika koji rade paralelno u državnoj i u privatnoj praksi. Postoji mogućnost da oni dolaze praktično isfrustrirani na jedan od ta dva posla i da onda nemaju strpljenja da objasne, da sve ono što bi se podrazumevalo da moraju da učine. Tako da, s jedne strane je dobro što slušamo o ovim slučajevima, a sa druge strane nije dobro da to ostane na nivou senzacija. Bilo bi poželjno da sada Ministarstvo zdravlja, pre svega kao nadležno za ova pitanja, pokrene dijalog i da vidimo gde to škripi, kako možemo da pomognemo da se naši zdravstveni radnici, lekari, babice, drugi zdravstveni radnici, edukuju, da taj odnos bude relaksiraniji, dobronameran i empatičan.

Prof. dr. Vladimir Jakovljević, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, uključio se u jutarnji program gde se složio sa Macurom oko pokretanja dijaloga.

- Mi treba da napravimo jedan dijalog i za to bi trebalo da bude glavni koordinator Ministarstvo zdravlja. Trebalo bi da se uključe Medicinski fakulteti koji obrazuju zdravstvene radnike, jer siguran sam da moramo da se zapitamo svi da tu verovatno neka greška polazi od samog starta, znači od nas, znači od same edukacije. Mi, inače, imamo jedan predmet koji se zove veštine komunikacije s pacijentom, na koji se do skoro na našim fakultetima gledalo kao neku vrstu nužnosti da se održi, da bude deo kurikuluma, a nije se njim posvećivala velika pažnja. Mi smo zaista u prethodnom periodu na svim nivoima studija, jer mi obrazujemo ne samo lekare, već i farmaceute i stomatologe i sestre, posvetili veliki značaj ovom predmetu i jačanju ove katedre, upravo da bi se pacijenti, odnosno lekari, na vreme se suočili sa svim izazovima do kojih može doći. Pored toga, danas ćemo u toku ovog semestra pokrenuti jednu inicijativu sa Pravnim fakultetom, da napravimo neke debate između studenata medicine i prava u vezi lekarske greške, upravo ove greške u komunikaciji - rekao je Jakovljević i dodao:

foto: Kurir televizija

- Što se tiče kolega, ja ne bih komentarisao, pre nego što nadležni organi izvrše svoje analize i daju svoj izvještaj. Ne bih nikoga unapred krivio, to je vrlo odgovorna stvar.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

37:42 JEZIVO SVEDOČENJE JELENE IVKOVIĆ KOJA TVRDI DA SU JOJ UBILI DETE: Proživela akušersko nasilje, dete umrlo usled oštećenja mozga