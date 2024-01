PRODALA SAM AUTO I POZAJMILA PARE DA SMANJIM ŽELUDAC U SRBIJI, A NE U TURSKOJ! Aleksandra je smršala 46 kg! Sad ČEKA BEBU!

Prodala sam auto i na to pozajmila još para da bih smanjila želudac u Srbiji, gde je bilo duplo skuplje nego u Turskoj. I posebno sad, nakon svih katastrofa i smrti za koje ovih dana slušamo da su bile nakon operacija u Turskoj, savršeno jasno se vidi da mi se to isplatilo. Smršala sam 46 kg, srećna sam, voljena i čekam svoje prvo dete - kaže za Kurir Aleksandra Pantić (31), učiteljica iz Beograda koja je bezbedno rešila svoj životni problem - gojaznost.

I sama je, priznaje, najpre htela da ide u Tursku. Ali je ipak imala sreće što se posavetovala sa stručnim ljudima. Te sreće, nažalost, nisu bili ni Engleskinja od svega 20 godina, koja je preminula u Beogradu, gde je avion morao prinudno da sleti pošto joj je pozlilo tri dana nakon operacije smanjenja želuca u Turskoj. Te sreće nisu bila ni dvojica mlađih muškaraca koji su u prethodnih godinu dana preminuli u Urgentnom centru u Beogradu nakon što su došli sa operacije iz Turske.

Aleksandra veli da nikad nije bila mršavica, ali da je sve krenulo naopako 2012, kada je sa 20 godina, zbog kavernoma (malformacija krvnih sudova) na moždanom mostu morala da prima visoke doze kortikosteroida.

- Zbog te terapije jela sam bez prestanka, ugojila se tridesetak kilograma i izbila na 100 kg! Tad sam upala u začarani krug, konstantno sam bila na nekoj dijeti, a u stvari ništa. Smršam pet kilograma, umorim se od dijete, pa je batalim. I prošlo je 10 godina, došla sam do 111 kg! A nisam ni nešto visoka, 166 cm - priča Aleksandra, koja je 2015. imala i operaciju na mozgu.

MISLILA SAM DA SVI MENE GLEDAJU I KOMENTARIŠU KAKO SAM DEBELA

Aleksandra ističe i da gojaznost utiče na apsolutno sve:

- Izlazak debele i izlazak mršave osobe je potpuno drugačiji. Dok mršava otvori ormar i šta god da uzme dobro joj stoji, debeloj sve loše stoji i iako uporno pokušava da prikrije debljinu, nikako joj ne polazi za rukom. Kad izađem, stalno sam mislila da svi mene gledaju i komentarišu što sam debela, ogromna... Istina, nekako sam to nadomešćivala pričom, duhovita sam, imam puno prijatelja. Imala sam i neke vezice. Ali sve to skupa nije bilo to što sam želela. Sad nemam glavobolju kada idem u kupovinu, a mogu i čizme da obujem, što ranije nisam mogla zbog ogromnih listova.