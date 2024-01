AKO SE IZLOMITE NA LEDU MOŽETE TO DOBRO DA NAPLATITE: Evo šta vam je sve POTREBNO za dobijanje ODŠTETE!

U slučaju pada na ledu, bez obzira da li se radi o javnoj ili privatnoj površini procedura je uvek ista, objašnjava advokat Željko Simić.

- Kao prvo treba se pobrinuti za neku pomoć, naravno medicinsku ako za to ima potrebe. U želji da se što pre medicinski zbrinu ljudi zaboravljaju šta je neophodno da bi se dokazala autentičnost događaja - upozorio je advokat Željko Simić.

Dodaje da medicinska dokumentacija nije dovoljna jer, kako kaže, neko može da se oklizne ispred svog stana, neko ga doveze ispred tržnog centra, on pozove hitnu pomoć i tvrdi kako se baš tu okliznuo. Stoga je važno da postoji svedok.

foto: Shutterstock/ Ilustracija

- Najveća greška koja može da se desi, priđu osobe da pomognu toj osobi, sačekaju hitnu pomoć i odu. Ljudi se ne sete da razmene kontakt sa njima. Tu se napravi greška, jer su oni dokazno sredstvo. Bitno je takođe i fotografisati sa određene distance mesto gde se to odigralo, ljudi često naprave grešku jer slikaju previše izbliza mesto, onda nije moguće utvrditi da li je to baš tačno to mesto - kaže advokat.

Može se dobiti odšteta koja iznosi i više od 600.000 dinara, zavisno od težine povrede, kaže advokat.

- Može naknada da ide i iznad 600.000 dinara, zavisi šta se dogodilo. Imamo i situacije smrtnog ishoda. Zavisi kakve su se povrede desile, a ponekada lakše povrede mogu imati teži proces lečenja - rekao je Simić gostujući na Nova TV.

Kurir.rs/Blic