"KO JE, BRE, POGINUO, EVO ME OVDE": Raleta kolege proglasile mrtvim, on i porodica prošli kroz pakao! Evo šta se zapravo dogodilo

Vozač kamiona i bivši taksista Radivoje Jovanović Rale iz Ratkova kod Odžaka, preživeo je u nedelju pravi pakao, a zajedno kroz taj pakao sa njim je prošla i cela njegova porodica kojima je javljeno da je njihov Rale poginuo.

U medijima je prvobitno objavljena informacija o nesreći koja se dogodila na auto-putu A8 od Minhena ka Štutgartu, i da je poginuo izvesni Novosađanin. Ta nesreća jeste se dogodila i jeste poginula za sada nepoznata osoba.

Malo pre toga na Facebook i Viber grupama u kojima komuniciraju vozači kamiona, počela su da se postavljaju pitanja ko bi to mogao da bude, jer je vest o nesreći do njih stigla i pre nego što je dospela do medija.

U jednom momentu u jednoj od grupa pojavljuje se informacija da se radi baš o Radivoju sa sve njegovom fotografiijom, a kolege su se u komentarima opraštale od njega, a neki su čak počeli da pale i sveće.

"Ne mogu da verujem, ljudina, počivaj u miru", bio je jedan od komentara.

foto: Facebook

U međuvremenu Rale prepričava kako je on saznao sa ovaj bizarni događaj.

"Sedeo sam sa prijateljem u jednom kafiću i pričali smo o poslu, ali i o nesreći koja se dogodila, na putu A8, razgovarali smo o tome ko bi mogao biti taj kolega koji je stradao. U jednom momentu kolegi zvoni Viber i javlja mu se naš prijatelj u suzama i govori mu, "naš Rale je poginuo u onoj nesreći". U tom momentu posle prvobitnog šoka, ja uzimam telefon i govorim mu: 'Ko je, bre, poginuo, evo me ovde'."

Tek tada Rale shvata da njegovi prijatelji i porodica već dva sata prolaze kroz pakao, jer je do njih došla informacija da je on poginuo. Da stvar bude još gora, njegov telefon je ostao u kamionu koji bio parkiran nešto dalje i on nije video bezbroj poziva od porodice i prijatelja.

"Sedaj i vozi me do kamiona", bila je rečenica koju je Rale izgovorio kolegi.

Rale tada shvata da je ovo samo još jedan od vidova sajber nasilja koje doživljava od izvesnih ljudi na društvenim mrežama od kojih je mesecima dobijao pretnje, a sve zbog bolesne ljubomore muškarca koji je bio zaljubljen u njegovu tadašnju verenicu. Sve je još tada prijavio nadležnina, ali do sada nema nikakvog pomaka u istrazi.

Radivoje kaže da će uskoro otkriti kroz šta je sve prolazio zbog ovih pretnji i kako je zbog toga prekinuo vezu sa vernicom.

On se nakon svega prijateljima obratio i na Fejsbuku, gde im se izvinio za pretrpljeni strah i suze, a onom koji mu je ovo uradio, poručio je da će odgovarati kad tad.

Kurir.rs/Telegraf

Preneo: R.J.