OSEĆALA SAM KAO DA ME NEKO UBADA NOŽEVIMA U STOMAK, A LEKAR I BABICA SU OTIŠLI! Bolna ispovest žene čije dete nije preživelo

Povodom potresnih vesti koje ovih dana uznemiravaju javnost, a tiču se jezivih ishoda akušerskog nasilja u emisiji Usijanje gostovale su Maja Simić Simeunović, majka čija je beba preminula u porodilištu, Divna Miljković, Udruženje babica Srbije i Tatjana Macura, udruženje "Mame su zakon"

Maja Simić Simeunović ispričala je kako je izgledao žalostni dan njenog porođaja kada je izgubila dete:

- Desilo se pre dve godine 31. januara 2022. Od svog ginekologa, Dejana Dimitrijevića koji je vodio moju trudnoću dobila sam direktivu pošto sam prešla termin za 5 dana da se javim 31. januara na indukovani porođaj. Imala sam jako težak prvi porođaj jer su mi dete izvlačili vakumom. Smatrala sam da moje telo nije sposobno za prirodni vaginalni porođaj i da je možda potreban carski rez. Skupljala sam hrabrost zbog toga za drugi porođaj. Lekar me je uveravao da to nije opcija.

Ja sam ipak i pored straha i svega rešila da poslušam svog lekara koji me je ubeđivao da će porođaj biti znatno lakšli jer sam drugorotka. Ustanovili su težinu bebe za koju mi je bilo čudno da je napredovala svega 45 grama. Pre svega je doktor Dimitrijević izveo zahvat kada mi je legao na stomak i gurao, zatim jedan njegov specijalizant i ništa se nije desilo. Bilia sam naravno prikačena na indukciju sve vreme i probili su mi vodenjak gde je bila ustanovljena velika količina plodove vode.

- Nakon završetka smene oko 13 časova lekar je rekao da mora da ide u privatnu ordinaciju i da me prepušta drugom lekaru. Babica koja je bila u prepodnevnoj smeni je ostala. Kad je on otišao meni su krenuli jaki bolovi u stomaku. Osećala sam kao da me neko ubada noževima u stomak. Požalila sam se babici i ona je rekla da je doktor Dimitrijević rekao da ti nećeš brzo i da se okrećem s jedne na drugu stranu. Rekla sam da nemam snage za to.

- Ona je otišla. Počeli su najveći mogući bolovi. Rekla sam može li neko da mi da epidural šta je ovo. Rekli su da ne može jer sam pri kraju. Oko 14.20 porodilja pored mene je počela da se porađa i babica je prešla kod nje da je porađa. Ustanovili su da više nema srčanih tonova moje bebe. Malo mi je sve u magli jer sam bila u nekom ošamućenom stanju. Došla je načelnica i rekla odmah hitno u salu na carski rez. Kad su me pripremali da potonem u totalnu anesteziju neko je rekao doktoru "seci je više." Poslednje što se sećam je da sam kada sam se probudila iz totalne anestezije pitala gde je moje dete. Rekli su mi da nije preživelo.

Miljković kaže da babice nemaju uticaja na lekare kao nekada:

- Ranije su imale prilično uticaja, a sada je to daleko manje. Sada se lekari uglavnom pitaju. Bitnu su razni faktori. Da li je prva ili druga beba. Onda psihičko stanje majke, da li je spremna za porođaj. Ako žena smatra da neće ići onda se njen zahtev ponekad uvažava, a evo vidimo ponekad i ne. Žene nekad traže i same carski rez. To je neka intuicija da nešto neće biti u redu. Mi babice uvek poštujemo intuiciju žene i nagovaramo lekare da ih poslušaju. Danas ima puno tih carskih rezova i kad nisu neophodni, a nekad kad su neophodi ne urade se na vreme.

Macura kaže da za indformacije o nemilim situacijama na porođajima treba zahvaliti hrabrim ženama koje su se odvažile da o tome progovore u javnosti:

- Može da se uvede red i da se opasnost svede na neki minimum. Već nekoliko godina se govori o ovakcim incidentnim situacijama. To je posledica toga što su se neke žene ohrabrile i izašle u javnost. Da toga nema o ovome ne bismo znali. Želim da se zahvatli gospođi Simić što je večeras došla i dovažila se da o ovome govori. To pomaže u tome da se lakše mapiraju pojedinci koji se nesavesno bave svojom praksom.

