"AKO LEKARI ILI SESTRE NISU TAJ DAN RASPOLOŽENI, BOLJE DA NE DOĐU NA POSAO!" Stojanović: Porodilje su osetljiva kategorija

Dok se klupko tragičnog slučaja porodice Mihajlović koja je izgubila bebu polako odmotava, svakog dana saznajemo za slične slučajeve.

Jedna od majki koja je doživela akušersko nasilje i smrt bebe, i to pre dve godine u Narodnom frontu u Beogradu, je i Maja Simić Simeunović. Ona je detalje traumatičnog iskustva iz porođajne sale podelila sinoć u našoj emisiji Usijanje.

Dr Aleksandar Stojanović, direktor Doma Zdravlja Palilula i Katarina Jonev, stručnjak za bezbednost dece na internetu, govorili su o ovim slučajevima u jutarnjem programu Kurir televizije.

Kao buduća porodilja, Jonev je najpre dala svoj komentar na tretmane žena tokom porođaja.

- Meni je ovo druga trudnoća i trebalo mi je dobrih tri godine da se ja psihički pripremim na drugu trudnoću, što zapravo implicira da nisam imala skroz pozitivno iskustvo na svom prvom porođaju. Zaista mi je trebalo vremena da se psihički odlučim ponovo. Ali pošto sam ja jedinica, nisam želela da moj sin ostane jedinac. Nekako sam na takav način zapravo svoj strah savladala, ali ja spadam zapravo u onu grupu trudnica koja i dalje nije spremna da priča o nekim stvarima koje su se desile. Kada je krenula serija objava o akušerskom nasilju, sada već kako se i moj porođaj približava, moram priznati da se nisam toliko posvetila iščitavanju priča. Iz prostog razloga što nisam želela da se ja dodatno uznemirim. Ali ovo jesu autentične priče žena koje su prošle kroz neki oblik akušerskog nasilja - rekla je Jonev i dodala:

- Moramo prosto biti spremni na to da se menja sistem. Sve mere koje se ovih dana i predlažu, i koje će u nekom trenutku se desiti, a to su pre svega neke novčane pomoći za porodilje. Prosto da naglasimo da najveći deo nas zaista ne rađa decu zbog novca, ali mislim da imamo pravo da imamo mnogo bolje iskustvo u samim porodilištima. Da je vreme za rekonstrukciju, da je vreme da zdravstveni radnici preuzmu mnogo veću odgovornost i da nam se prosto obezbede, da mi tih nekoliko dana koje provedemo u tim institucijama imamo mnogo bolje uslove i mnogo manje straha.

Stojanović se potom osvrnuo na ova tragična iskustva porodilja i na pristup pojedinih lekara.

- Ja se ne bih složio da je kod nas toliko loše, zato što jednostavno porođaj je jedan poseban čin i jedna složena operacija. Verujem da svi ti lekari i sva ta osoblja koja rade na ginekologiji bave se tim porođajima i 99 odsto njih je završila medicinu zato što voli to. Imate uvijek jedan odsto ljudi koji će u svakom poslu biti nesavesni, neodgovorni, neljubazni, bezobrazni, bahati, vreme je da tome stanemo na put. Ovo je idealna prilika da ovo bude poslednji put da se ovako nešto desi u Srbiji. Kada nas neko optuži, onda nas svi stavljaju u isti koš, onda se svi mi se osećamo da smo deo toga, a ima mnogo nas koji smo korektni - rekao je Stojanović i dodao:

- Niko tada neće reći, koliko su lekara u Srbiji spasli života. Evo jutros smo mi, na primer, Bežaninska kosa je spasila život dvojici stranaca koji su bili u operaciji u Turskoj. To su stvari koje mi ne govorimo, to je naš deo posla. Ja se slažem da treba još mnoge stvari da se promene u zdravstvu. Kao odgovoran direktor uvek apelujem na to da je direktor ona osoba koja treba da popriča sa tim lekarom, sestrom, da bude ljubazan, da taj dan, ako taj dan lekar i sestra nisu raspoloženi, bolje da dođu na posao. Zato što to pravi jedan negativan efekat prema pacijentima, a porodilje su jedna veoma osetljiva kategorija. Jedan dobar pristup može da ispravi i da se ta žena u toj situaciji oseća mnogo sigurnije i prijatnije. To je osnovna stvar.

