PROMOCIJA PRAVIH VREDNOSTI, DOBRIH I USPEŠNIH LJUDI: Ministar Vučević prisustvovao obeležavanju Dana vojnog sporta

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević prisustvovao je danas svečanosti povodom obeležavanja Dana vojnog sporta u Domu Vojske Srbije u Beogradu. Ministar Vučević pozdravio je prisutne i predstavnike društvenih i sportskih institucija Srbije i čestitao Dan vojnog sporta, istakavši da je sport nerazdvojni segment vojske i da je vojska bez sporta nezamisliva. - Nije samo pitanje naših individualnih uspeha koji su vrlo bitni i nije samo pitanje broja medalja i postignutih rezultata, ali i to je bitno. Ovde vi stvarate i svojevrstan vid socijalizacije, jačanje viteškog, kolektivnog, timskog duha, sportski rečeno – promociju i Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, promociju pravih vrednosti, dobrih i uspešnih ljudi. Ono što ste vi radili to je važno, to je bitno, to je nužno i treba da vidimo šta dalje da radimo da ne bude samo prepisivanje iz godine u godinu, kako da unapredimo potencijale Ministarstva odbrane i tu pre svega govorim o Univerzitetu odbrane i Vojnoj akademiji, ljudima koji vode tu bitnu ustanovu, odnosno taj bitan deo Ministarstva odbrane, nekada nepravedno zapostavljenim - istakao je ministar Vučević.

On je naglasio da su Univerzitet odbrane i Vojna akademija rasadnik onih koji treba dalje da vode i čuvaju državu i da treba pronaći organizaciona rešenja kako da se bolje uklopi sport na nivou koji zaslužuje u kasarnama, garnizonima i jedinicama. - Posebno imajući u vidu, ja nemam problem to da istaknem, jer ja duboko verujem u ukidanje suspenzije obaveznog služenja vojnog roka, jer ako opet vratimo vojni rok jedan deo obuke će biti u vezi sa sportom i biće nam potrebna pomoć svih vas koji ste deo ovog procesa. Verujem da ćemo biti spremni na te izazove i na te zadatke - rekao je ministar odbrane.

Ministar Vučević osvrnuo se i na naše pretke koji su ostvarili velike rezultate, ostavili nam ozbiljan legat i obavezali nas. - Nije pitanje samo da dostignete njihove uspehe, nego je pitanje da budete još bolji da biste ostavili i bolje nasleđe generacijama koje dolaze, jer smo pre svega prema njima odgovorni, prema onima koji će doći posle nas i verujem, nadam se, živim za to, biti bolji od nas u svemu pa i u vojnom sportu - rekao je ministar odbrane i poželeo predsedniku Olimpijskog komiteta uspešnu godinu i da nastave niz pobeda uz podršku Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, a svim sportistima poželeo je da uz jačanje opšteg, sportskog i viteškog duha nižu nove pobede. Šef Delegacije Republike Srbije pri Međunarodnom savetu za vojne sportove potpukovnik doc. dr Negovan Ivanković istakao je da se prvi put u našoj istoriji obeležava Dan vojnog sporta koji je ustanovljen kao sećanje na našu slavnu vojničku istoriju prožetu sportom.

- Neosporna je činjenica da vojsci pripada veoma značajna uloga kada je u pitanju pojava i razvoj sporta u Srbiji. Nastavljajući delo naših slavnih prethodnika, svi koji se bavimo sportskom delatnošću u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije trudimo se da budemo dostojni naslednici ovakve bogate zaostavštine. Značajno je podignut ugled Ministarstva odbrane i Vojske Srbije na domaćoj i međunarodnoj sportskoj sceni kroz zapažene uspehe, učešće i realizaciju brojnih domaćih i međunarodnih aktivnosti na izuzetno visokom nivou. Želim posebno da istaknem rad Delegacije Republike Srbije pri Međunarodnom savetu za vojne sportove CISM, kao pokretača zamajca sportskog duha u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije - rekao je potpukovnik Ivanković. Na današnjoj svečanosti povodom obeležavanja Dana vojnog sporta ministar Vučević, u pratnji predsednika Olimpijskog komiteta Srbije Božidara Maljkovića i potpukovnika Negovana Ivankovića, uručio je priznanja najuspešnijim sportistima i sportskoj ekipi Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u 2023. godini.

Priznanje za najboljeg sportistu u prethodnoj godini dobio je vodnik Đuro Borbelj iz Sportske jedinice Vojne akademije Univerziteta odbrane za ostvarene rezultate učešćem u brojnim trkama, dok je priznanje za najbolju sportsku ekipu u 2023. godini pripalo pripadnicima padobranske ekipe „Nebeske vidre“. Za izuzetan doprinos jačanju ugleda Ministarstva odbrane i Vojske Srbije kroz vrhunska sportska postignuća u 2023. godini dodeljena su priznanja vodniku prve klase Ivanu Jeremiću iz 72. brigade za specijalne operacije za osvojena odličja u maratonu, polumaratonu i brojnim trkama. Među dobitnicima priznanja je i kapetan prve klase Nevena Jovanović iz Odreda vojne policije specijalne namene „Kobre“. Priznanje za postignute uspehe dobili su i pripadnici Sportske jedinice Vojne akademije Univerziteta odbrane džudista vojni službeniki Aleksandar Kukolj i vojni službenik Dimitrije Grgić za uspehe u streljaštvu.

Priznanje je dodeljeno i učeniku Luki Miloševiću iz Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara“, članu državne reprezentacije u streljaštvu, koji je proglašen za najboljeg juniorskog strelca Srbije za 2023. godinu. Dobitnik priznanja je i ekipa vojnih višebojaca Vojne akademije „Nemanjića orlovi“ koji su osvojili brojne pehare i medalje. Nagrada „Najuspešniji mladi sportista Ministarstva odbrane i Vojske Srbije“ u 2023. godini dodeljeno je učenici 49. klase Vojne gimnazije Nini Dragojlović. Današnju svečanost obeležilo je i prikazivanje filma o sportskim uspesima pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije ostvarenim u 2023. godini, a svečanost je upriličio i nastup Mešovitog hora i orkestra Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane „Stanislav Binički”. Dan vojnog sporta obeležava se u znak sećanja na dan kada je oficir Vojske Kraljevine Srbije poručnik Aleksandar Josifović osvojio prvo mesto na velikom Međunarodnom oficirskom mačevalačkom turniru 1907. godine u Holandiji, organizovanom povodom stogodišnjice rada na razvitku fizičke kulture u toj zemlji.

Kurir.rs