POTRESNA ISPOVEST MAJKE PREMINULE PORODILJE U UŽICU: Lekari su mi ubili dete, mučili su je 5 sati, OSTALA SAM BEZ ISIDORE I UNUKE

Cela Srbija se seća mlade porodilje Isidore Puzović (25) iz Užica, koja je u martu prošle godine preminula usled zdravstvenih komplikacija. Tako su saopštili lekari u Zdravstvenom centru Užice.

Ona je porođena u šestom mesecu nakon što je ultrazvukom utvrđeno da beba nije živa. Nedugo potom stanje joj se dodatno pogoršalo i pala je u komu iz koje se nije probudila. Njena majka Jasmina tvrdi da su lekari napravili više propusta, od neadekvatnog lečenja do carskog reza koji nisu obavili i tako joj spasili život. Najavljuje krivičnu prijavu protiv lekara i štrajk glađu ispred bolnice. Kaže da neće stati sve dok ne istera pravdu, kao što je to učinila hrabra Marica Mihajlović koja je izgubila bebu zbog nasilnog porođaja i koja ju je i podstakla da se bori do kraja.

Mlada trudnica Isidora Puzović iz Užica preminula je prošle godine, samo dve nedelje posle svadbe. Do samog šestog meseca sve je bilo u redu, što je, prema rečima njene majke Jasmine Mićić, potvrdio 4D ultrazvuk koji je rađen nekoliko dana ranije. A onda je Isidora 2. marta dobila temperaturu. Jasmina prepričava šta se dogodilo tog dana kada je ostala bez svoje ćerke i unuke.

„Isidora je boravila kod nas pošto su ona i njen suprug tek opremali kuću koju su kupili. Tog jutra sam krenula na posao, a ona mi je rekla da se oseća kao da će dobiti temperaturu. Toplomer je pokazao 36,8. Pojela je kivi, popila limunadu, a ja sam otišla na posao. U toku dana smo se čule, rekla je da je dobro. Kada sam se vratila s posla, požalila mi se da je boli ispod stomaka. Pipnula sam je i osetim da je vruća, temperatura 38. Brzo smo se uputili ka bolnici“, priča Jasmina kroz suze.

Kada su, nastavlja ona, stigle u Zdravstveni centar Užice, lekari su tražili da Isidora pre prijema u bolnicu uradi kovid test.

„Isidora je izgledala loše, pritom je trudna, a oni traže kovid test. Da li je to važnije od njenog života, pitala sam. Otrčala sam do odeljenja da kažem da je mom detetu loše, gde mi je neprijatna sestra rekla da moja ćerka ne može da bude primljena dok ne odradi test. U redu, uradila je test, sele smo ispred da sačekamo rezultate, iako je bila u kritičnom stanju, što je i pisalo na papiru kada su nas poslali na patologiju“.

Nakon što su lekari preuzeli Isidoru, Jasmina je sa zetom, Isidorinim suprugom, nestrpljivo čekala, znajući da stvari ne izgledaju dobro. Ubrzo je stigla strašna vest da je izgubila unuče.

„Uletela sam na odeljenje gde zatičem doktorku okruženu sestrama, nijedna mi ne kaže šta se dogodilo, nego me pitaju da li je Isidora imala bolesti, na šta sam ja rekla da nije. Samo mi je tada rekla da Isidorini rezultati nisu dobri, ali da nije ništa alarmantno. Pitala sam gde je Isidora i tražila sam da je vidim“, priča dalje Jasmina

Navodi da je Isidora bila priključena na indukciju, te da su je lekari bespotrebno mučili pet sati u sali porodilišta. Potom je pala u komu.

„Pitam se na koji način su Isidori izvadili bebu? I da je bila ugrožena od bebe, a nije, ubeđena sam, trebalo je da joj urade hitan carski rez i da je stave na dijalizu. Ali ne, oni su je mučili toliko dugo. Infektolog ju je pregledao tek u osam sati. Znači, od 5 do 8 dali su joj samo indukciju, paracetamol i nešto protiv bolova. Katastrofa. Mogu vam reći da su mi ubili dete. Ubili su devojku koja je volela život. Odavno sam skupila svu potrebnu dokumentaciju, ali sam se borila sa samom sobom. Sada sam prikupila zadnji atom snage, verujte, da isteram pravdu za svoje dete. Neću odustati“, drhtavim glasom kaže Jasmina.

Isidoru su, prema Jasmininim rečima, lekari reanimirali tri puta, ali ona nije davala znake života.

„Bilo je kasno. Čak su joj i matericu izvadili dok je bila u komi. Mnogo mi je teško, mnogo. Ne mogu da se oporavim, niko od nas. Ni njen suprug, ni moj, ni Isidorin mlađi brat. Znam da bi moje dete bilo živo, ubeđena sam u to samo da nije bilo grešaka i propusta lekara. Oni nam ni u jednom trenutku nisu rekli da je Isidorin život toliko ugrožen. To sam saznala tek kada su je prebacili na odeljenje intenzivne nege, gde radi moja prijateljica. Ona mi je rekla da je Isidora prebačena u katastrofalnom stanju i da krvarenje nije bilo zaustavljeno, kako su napisali na izveštaju iz porođajne sale“.

Navodi i da je Isidorina otpusna lista jako loše napisana, te da se uočavaju razni propusti. Dodaje i da se razlikuju mišljenja nekih lekara.

„U otpusnoj listi ne piše šta joj je dato od lekova, ništa. Mišljenje ginekologa je da je plodova voda bistra i da dete nije ‘raspadnuto’, laički rečeno, dok je za patologa plod u raspadnutoj fazi. Jedan anesteziolog piše da je bila konfuzna i neorijentisana, drugi da je bila u svesnom stanju. Što se tiče obdukcionog nalaza, stoji da su oštećenja na bebinoj glavi i mozgu nastala prilikom porođaja. Inače piše da dete nije imalo nikakve anomalije“.

U obdukcionom nalazu piše da „mozak većim delom nedostaje, da su kosti glave razdvojene i da delom nedostaju verovatno oštećenja od porođaja. Posle 10 meseci, Jasminin suprug, a Isidorin otac juče je prvi put otišao u užičku bolnicu kako bi pričao sa lekarima koji su tog dana preuzeli brigu o njihovoj ćerki koja nije uspela da preživi.

„Bolnica je juče bila zatvorena, doktor koji je Isidori odstranio matericu je bio dežuran, ali se zatvorio u svoju ordinaciju. Čula sam da je tražio da se, po izlasku mog muža iz ustanove, zatvore sva vrata. Šta to znači? Ako nisi kriv, ako smeš da pogledaš roditelja Isidore Puzović u oči, zašto se zaključavaš“.

Sledeći njihov korak je razgovor sa advokatom, pripremanje krivične prijave, a potom i štrajk glađu ispred Zdravstvenog centra Užice. Rukovodstvo užičke bolnice nije odgovorilo na pitanja o lečenju Isidore Puzović, i zašto nije urađen hitan carski rez. Inače, nekoliko dana nakon smrti trudnice iz Užica, Komisija o unutrašnjoj proveri kvaliteta stručnog rada formirane odlukom vršioca dužnosti direktora Zdravstvenog centra Užice dr Nataše Gagović navela je u svom izveštaju da je utvrđeno da u lečenju Isidore Puzović nije bilo propusta.

„Komisija je mišljenja da su svi dijagnostički i terapijski pustupci sprovedeni u interesu pacijentkinje, a u skladu sa medicinskim postulatima“, navodi se u tom izveštaju.

