SUNČAN ZIMSKI DAN A ONDA PREOKRET! Stiže novo naoblačenje sa kišom, u ovim delovima Srbije i sneg: Evo šta nas čeka za vikend

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, sa najvišom dnevnom temperaturom do 12 stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na istoku i jugoistoku Srbije i u Banatu će se zadržati niska oblačnost zadržati veći deo dana. Uveče se na severu očekuje Srbije novo naoblačenje s kišom. Duvaće slab i umeren vetar, na jugu i istoku Srbije, naročito na planinama, jak, severozapadni, uveče u slabljenju i kratkotrajnom skretanju na južni.

foto: Printscreen/RHMZ

Najniža temperatura biće od minus dva do šest, a najviša od sedam do 12 stepeni.

U Beogradu će veći deo dana biti pretežno sunčano. Uveče i noću prolazno naoblačenje s kišom. Najniža temperatura će se kretati od nula do tri stepena, a najviša će biti oko 10 stepeni.

Vreme narednih dana

U subotu ujutru na severu Srbije razvedravanje, a u centralnim, istočnim i južnim predelima oblačno sa slabom kišom, susnežicom i snegom pre podne. Padavine prestaju popodne, ali će ih ponovo biti u noći ka nedelji. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini vrlo jak. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 4°C, a maksimalna od 5°C do 9°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 0°C do 4°C.

U nedelju hladnije, na severu Srbije suvo i promenljivo oblačno, a u ostalim predelima oblačno sa susnežicom i snegom povremeno. Maksimalne dnevne temperature u rasponu od 3°C do 7°C.

Prvih nekoliko dana iduće sedmice suvo, ujutru mraz i ponegde magla, a tokom dana sunčani periodi i dnevna temperatura u postepenom porastu.

