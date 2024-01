"ZA SVE JE KRIV JEDAN HIRURG I NJEGOVO IME JE..." Majka Britanke koja je umrla u Beogradu otkrila poslednje reči svoje ćerke

"Telo moje ćerke stiglo je u Britaniju, ali još ne možemo da ga preuzmemo i još ne znam kada ću moći da je sahranim", kaže Erin Gibson, majka Morgan Ribeiro (20), koja je preminula u bolnici u Beogradu nakon što joj je pozlilo na letu po povratku sa operacije želuca u Turskoj.

Erin je otkrila poslednje reči svoje ćerke, kao i da li planira da tuži bolnicu i lekara koji ju je operisao. Majka mlade Morgan iz Londona, koja je početkom januara otputovala u Tursku na operaciju želuca, nakon što je godinama trpela nasilje zbog prekomerene težine, kaže da je za ćerkinu operaciju saznala kad je Morgan već bila u putu za Tursku, pošto u poslednje vreme nisu bile u najboljim odnosima.

foto: Drustvene Mreže

Morgan su turski lekari tri dana nakon operacije rekli da je bezbedno da putuje kući. Sa dečkom se ukrcala u avion u Istanbulu, ali nakon što joj je pozlilo tokom leta, došlo je do hitnog sletanja u Beograd, gde su brigu o njoj preuzeli naši lekari. Odmah za njom u srpsku prestonicu je stigla i Erin.

"Došla sam u Srbiju nakon što je mojoj ćerki pozlilo na letu. Sela sam na prvi avion i došla u Beograd. U bolnici sam razgovarala sa hirurgom koji je operisao moju ćerku. Lekar, koji dobro govori engleski jezik mi je objasnio da moju ćerku leče od septičkog šoka. Lekari su rešili da joj otvore stomak kako bi tačno utvrdili o čemu se radi. Našao je infekciju. Hirurg mi je rekao da su morali da joj izvade deset centimetara tankog creva kako bi joj spasli život. Nakon što je sepsa ušla u arterije, moja ćerka je doživela infarkt i preminula je", rekla je Erin.

U četvrtak se povodom Morganine smrti oglasio i hirurg koji ju je operisao. On se ne slaže sa lekarima iz Srbije da je devojka preminula od septičkog šoka i tvrdi da je umrla od plućne embolije koja se stvorila tokom leta. Ovakav stav lekara razbesneo je Erin.

"Lekari u Srbiji su mi objasnili da njeno stanje nema nikakve veze sa letenjem avionom, već da je za pogoršanje njenog stanja kriv hirurg koji ju je prethodno operisao i koji nije primetio da je napravio grešku. Hirurg u Istanbulu je potpisao njenu otpusnu listu i dao je zeleno svetlo da se vrati nazad u Veliku Britaniju, bez da joj je prethodno izmerio temperaturu ili izvadio krv. Imala je temperaturu otkako se probudila iz anestezije. To je znak da nešto nije u redu. Kada mu je rekla da je loše, on joj je rekao da ustane i hoda i da je bol koji oseća normalna stvar. Pod svim tim okolnostima lekar je odlučio da je pusti na let, nakon tri dana, iako je imala jasne znakove infekcije", nastavlja Erin.

foto: Drustvene Mreže

Erin kaže da su joj reči turskog hirurga jako teško pale i da za njega ima nekoliko pitanja.

"Za sve je kriv jedan hirurg i njegovo ime je Serkan Bail. On je jedina osoba koja je operisala moju ćerku i jedini je odgovoran. Za njega imam pitanje kako je moguće da nije video da je pogrešio, kako je mogao da je u takvom stanju pusti da putuje i kako može da kao ljudsko biće opravda svoje postupke? Vlasti u Srbiji i Velikoj Britaniji, britanska ambasada i tužilac u Srbiji znaju da je za smrt moje ćerke odgovoran lekar koji ju je operisao", rekla je neutešna majka.

Morganino telo je stiglo u Veliku Britaniju

Na pitanje da li planira da tuži bolnicu i lekara koji joj je operisao ćerku, Erin kaže:

"Uradiću sve što je neophodno. Ovde se ne radi o novcu. Želim da sprečim da se ovako nešto desi još nekoj mladoj osobi koja se odluči da ode na ovako neku operaciju i za to potroši 3.500 funti. Želim da sprečim da ti ljudi do kraja života ostanu invalidi ili da još gore završe kao moja ćerka. Moja ćerka je treća osoba ove godine koja je hospitalizovana u Beogradu nakon što je avion morao prinudno da sleti zbog pogoršanja situacije nakon kozmetičke operacije u Turskoj, a tek je bio 13. januar. Mogu samo da zahvalim lekarima u Beogradu i Srbiji, kao i vašim vlastima zbog svega što ste uradili. Pokušali su da spasu život mojoj ćerki", odlučna je Erin.

Morganina majka kaže da je dobila zvanične rezultate obdukcije iz Beograda, ali da zbog istrage koja je u toku ne može da otkriva detalje. Dodaje da još uvek čeka na dokumentaciju iz Velike Britanije.

"Sva dokumetacija je još uz moju ćerku. Sva papirologija, čak i njen izvod iz matične knjige rođenih su trenutno kod mrtvozornika. Kada budem dobila te papire i kada budem mogla da pričam o tome naravno da ću sve da objavim javno kako bi se saznala istina", kazala je ona.

foto: Printscreen TikTok

Erin kaže da je telo njene ćerke već stiglo u Veliku Britaniju, ali da ga porodica još nije preuzela.

"Ne znam kada će moći da mi predaju telo, nadam se da će to biti do petka, ali ništa još ne znam. Kada dobijem ćerkino telo tek tada ću moći da se pobrinem oko sahrane", rekla je ona.

Erin ima novi cilj

Svesna je da njene ćerke više nema, ali će zauvek pamtiti njene poslednje reči, iako se radilo o glasovnoj poruci.

"Nakon operacije ćerka nije mogla da razgovara sa nama. Poslala je glasovnu poruku u kojoj je rekla da je u bolničkom krevetu, nije zvučala dobro. Rekla je da ima bolove, da neće moći da nas pozove dok ne stigne na turski aerodrom i da nas voli. To je poslednje što mi je rekla", rekla je Erin.

Da je znala da njena ćerka planira da ode na tako rizičnu operaciju verovatno bi pokušala da je spreči, međutim, u to vreme nisu razgovarale. Iako svoju ćerku nije uspela da spase, cilj joj je da od ovako rizičnog zahvata odvrati druge mlade ljude.

"Rekla mi je tek kada se sve to završilo. Svim mladim ljudima koji razmišljaju da se opuste u ovako nešto želela bih da poručim da se ne upuštaju u tako nešto. Treba da budu zadovoljni svojim telom, svojim izgledom. Treba da naučite da volite sebe zbog onog što je unutra, a ne onog što je spolja", rekla je nam je neutešna majka mlade Morgan.

foto: Drustvene Mreže

Podsetimo, lekari u Beogradu su otkrili da su lekari iz Turske oštetili Morgan tanko crevo. Tokom operacije morali su da joj odstrane 10 centimetara tankog creva. Nažalost, Morgan je 9. januara imala srčani udar, zbog čega je uvedena u indukovanu komu. Preminula je četiri dana kasnije. Morganina sestra Kejli Ribeiro molila ju je da ne ide na operaciju koja nosi niz komplikovanih zdravstvenih rizika.

Pre postupka, Morgan je imala virtuelne konsultacije sa turskom kompanijom u septembru 2023. pre nego što je rezervisala operaciju u januaru. Njen dečko Džejms tvrdi da bolničko osoblje i prevodioci koji su razgovarali sa njom nisu spomenuli opasnosti povezane sa operacijom pre nego što je Morgan otišla pod nož. Nakon njene operacije, dok su leteli ka Londonu, Džejmi se prisetio da je Morgan bila "veoma vruća i da je imala strašne bolove".

