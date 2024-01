VAŠKE NAPALE DECU U VRTIĆIMA, A NEKI NAPRAVILI BIZNIS! Trebljenje parazita i gnjida u salonima košta do 6.000 dinara!

U vrtićima širom Srbije pojavile su se vaške! Roditelji su zabrinuti zbog sve više dece koja imaju problem sa ovim parazitima te masovno kupuju medicinske šampon, gumice za kosu koje bi trebalo da efikasno deluju, a lekari kažu da je jedini način zaštitite potpuna izolacija!

Vaši su rasprostranjene širom sveta, a epidemije vašljivosti glave su česte kod dece u predškolskim i školskim kolektivima i to najviše tokom zime. A sada je kod nas očito pravo vreme za to.

Pedijatar dr Saša Milićević kaže za Kurir da ovih parazita ima najviše u vrtićima jer su deca najviše u kontaktu, ali i u školama u nižim razredima.

foto: Printscreen

- Mališani dok se igraju često naslone glavu uz glavu, prilikom spavanja legnu na tuđi jastuk, dok u školi menjaju kape. Sve su to načini kako lako mogu da se prenesu vaške i svake godine u ovo doba imamo povećan broj dece koja su izložena vaškama. Kada vaši dođu do glave u samom korenu dlake se infiltriraju i piju krv što izaziva svrab i nelagodnost kod domaćina. Moram napomenuti da ukoliko se neko dete češe po kosi ne znači odmah da ima vaške već to može biti zbog ekcema na glavi ili kape tokom zime. Vaši ostavljaju jaja koje produžavaju život vaškama koje znaju da budu problem prilikom tretiranja - objašnjava dr Milićević:

foto: Shutterstock

Od gnjide do vaške 17 dana Vaška koja živi na vlasištu bezopasan je nametnik, ne prenosi nikakve bolesti, ali kako je vašljivost glave redovno praćena svrabom čovek se češe pa na koži nastaju ogrebotine koje se mogu inficirati

Za razliku od vaške na vlasištu, telesna vaška se hrani na čovekovu telu, a najradije bode vrat, mesta oko plećki i slabine. Ova vaška živi u odeći, najčešće u šavovima i naborima te dolazi u kontakt s telom samo u vreme hranjenja. Ovaj parazit prenosi pegavi tifus i rovovsku groznicu

Vaške su providne. To ih čini teško uočljivim u kosi. Kada se nahrane, poprimaju smeđe-crvenu boju

Vaška živi do 30 dana, a ženka polaže do 10 jaja (gnjida) dnevno. Gnjide se obično nalaze blizu korena kose, blizu kože glave

Vaške imaju šest nogu koje se završavaju kukastim kandžama i koje koriste da se čvrsto uhvate za kosu

Vaške ne mogu da plivaju. Medutim, prilikom kontakta sa vodom, zaustavljaju telesne funkcije i ostaju čvrsto zakačene za kosu. Zato ih ne možete istrebiti samo pranjem kose, a moguće je da ih dobijete u bazenima ili u blizini plaže

Vaške ne prave razliku između kratke ili duge, čiste ili prljave kose. Međutim, učestalije su u opranoj kosi

Jedna od najčešćih zabluda vezanih za vaške je da farbanje kose može ukloniti vaške, kao i da vaške ne idu na farbanu kosu

Vaške se hrane kožom glave do četiri puta dnevno. Kada izađu iz kose, neće preživeti više od dva do tri dana

Da se gnjida poretvori u nimfu potrebno je sedam dana, a do odrasle vaške još deset dana, znači ukupno 17 dana

Vaške se ne mogu dobiti preko gnjida. Gnjide se ne pomeraju. Samo se vaške pomeraju

- Osim u vrtiću u ovo doba godine javljaju se i porodične epidemije gde roditelji, bake i deke od dece dobiju vaške i moraju da budu izolovani. Ranije se smatralo da osobe koje ne održavaju ličnu higijenu imaju vaške. Međutim, sada se zna da i deca koja imaju čistu kosu mogu da dobiju vaške jer one vole čistu sredinu.

foto: Printscreen TikTok

Pedijatar naglašava i da se od ovih parazita teško štiti.

- Prevencije nema, jedino što se savetuje je da ukoliko se detetu dijagnostikuju vaške da bude izolovano kod kuće ili ako neko ima u kolektivu da ne ide, a preparat za prevenciju ne postoji.

Što se tiče lečenja dr Milićević kaže da postoji nekoliko preparata koji se koriste.

Savet Dva puta nedeljno pregledati dete - Savetujem sve roditelje da obavezno dva puta nedeljno pregledaju koren dlake kod dece. Vaši su vidljive golim okom, ali se gnjide odnosno njihova jajašca teže uočavaju pa i teže skidaju zato je potrebno dobro pogledati teme glave - naglašava pedijatar dr Milićević.

- Na prvom mestu je medicinski šampon protiv vaši kojim se pere kosa i koji je poprilično efikasan. Takođe tu su i gumice za kosu i one u sebi imaju sastojak koji sprečava da se paraziti namnože. Problem je što ove gumice kod dece koja imaju glatku kosu ne mogu da stoje. Inače nemaju veliki elfekat, ali svakako mogu da smanje broj parazita. Ranije su ljudi šišali decu kako bi se vaši izgubile, ali danas to roditelji manje rade jer će onda svi znati da se dete ošišalo na kratko jer ima vaške.

Zaboravite šta su bake radile Nikako ne koristite petrolej Petrolej nije namenjen za topikalnu primenu i nikako ga ne treba koristiti kao sredstvo protiv vašaka jer može da izazove ozbiljna oštećenja kože. Petrolej su nekada koristile naše bake jer nisu imale pristup adekvatnijim sredstvima, ali danas postoje različiti preparati sa ovom namenom i lako su dostupni.

U Beogradu i Novom Sadu postoje i saloni koji su specijalizovani za problem sa vaškama i gnjidama koji se bave njihovim "profesionalnim uklanjanjem iz kose" iliti narodski rečeno "trebljenjem".

Bakterije Zbog vaški - infekcija - Zbog vaški koža jako svrbi i deca kada se češaju naprave lokalne povrde gde mogu da se nakače stafilokokne ili streptokokne bakterije koje mogu da izazovu ove infekcije. Deca se najčešće češaju noću i zato dođe do tih sitnih povreda - kaže dr Milićević.

- Poslednjih nedelja imamo povećan broj dece i odraslih koji dolaze na tretman. Uglavnom to budu deca vrtićkog i ranog školskog uzrasta, a vaške sa dece pređu i na roditelje i ostale ukućane pa čak i na zaposlene koji rade u školama i vrtićima. Što se tiče naših tretmana oni iznose od 3.000 do 6.000 dinara u zavisnosti od dužine kose, a potrebno je ponoviti tretman posle sedam do deset dana. Imamo tretman kose standardni hemijsko-mehanički postupak sa sredstvom koje potamani žive vaške uz detaljno isčešljavanje kose.