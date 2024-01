"ĆALETOV POZNANIK JE SINU DOVEO ALBANKU, DELUJU SREĆNO" Srbi pokrenuli temu: Šta mislite o ugovorenim brakovima? (ANKETA)

Nije novost da se sve češće pojavi vest kako je neki Srbin oženio Albanku, Filipinku, bilo to iz ljubavi, papira ili samoće.

Kako nas digitalno doba svakodnevno "jede", te se manje družimo i izlazimo, ljudi pokušavaju da nađu životnog saputnika putem interneta i to potpuno otvoreno navode namere. Sve je više takvih objava, a tim povodom na Reditu se povela i tema ugovorenih brakova.

"U poslednje vreme ste verovatno primetili porast postova od usamljenih ljudi koji bi želeli da nađu svoje životne saputnike. Često u tim postovima se spominju različiti razlozi za njihovu situaciju. Da li mislite da bi povrat ugovorenih brakova rešio većinu problema sa kojim se danas ljudi suočavaju što se tiče romantike? Već su se neki muškarci odlučili da uzmu sebi Albanke i tako sklope ugovoren brak", upitao je ovaj korisnik Redita.

"Pa i dalje postoje, prošle godine se jedno mesec dana vrtile priče o kupovini Albanki. I to je deo ugovorenog braka, to što se u nekim ugovorenim brakovima ne daje novac ne znači da se žena ne tretira kao roba", napisao je jedan korisnik ove mreže.

"Ugovoren brak nije kad muškarac odabere ženu, ugovoren brak je kad roditelji ili rodbina dogovore brak između sinova i kćeri",navode dalje u komentarima.

"Jedan ćaletov poznanik je doveo Albanku sinu koji je malo bio zaostao. Ne mnogo i ne genetski, nešto ga neka bolest zeznula kad je imao 2 ili 3 godine. Dok je ona naučila jezik i skontala o čemu se radi, rodila se deca, srodili se, lepo žive. Uvek mi je ovaj primer bio malo jeziv, ali srećem ih, deluju srećno, šta znam, ne moramo ni svi da idemo istim putem", podelio je neko i ovu priču.

"U Aziji je to još veoma zastupljeno, a ima i kod nas", "Ugovoren brak (pričamo o pravom ugovorenom braku gde roditelji dogovaraju, ne o kupovini Tajlanđanki, Tajvanki, Albanki, Rumunki, Moldavki.... ono ako ti pobegne mlada unutar 3 godine dobiješ drugu džabe i te fore) može da funkcioniše u sredini u kojoj je nastao sa ljudima oko kojih je nastao, kada se okolnosti promene menjaju se i ljudi i ta institucija više ne funkcioniše... nije ugovoreni brak nestao iz našeg područja zato što onda nije valjao, nego zato što sad više nije moguće da opstane", još su neki od komentara.

Ima onih koji misle da je to dobro rešenje.

"Generalno mislim da je to dobro rešenje ali nisam za to da se brak ugovara dok su mladenci deca. Bolje je dobiti preporuku za osobu za brak od nekoga ko bolje poznaje tu osobu i samu porodicu, nego da ti sam nasumično tražiš i pokušavaš da ostvariš kontakt s nekim koga ne poznaješ. Jedino što mislim da je važno da i mladenci budu saglasni s tim da se ožene/udaju za drugu osobu i zbog toga nisam za to da se brak sklapa prerano", pojasnio je ovaj korisnik Redita.