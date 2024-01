Preko Srbije u toku noći i jutra prešao je hladni front, koji je doneo prolazne padavine, ali i uslovljava veoma vetrovito vreme. Promenljivo vreme nastaviće se u Srbiji i u nastavku vikenda. Na severu Srbije preovladva sunčano i takvo vreme zadržaće se i do kraja dana. U ostalim predelima je promenljivo oblačno, ponegde sa slabim padavinama, u nižim predelima u vidu kiše, na planinama u vidu snega.

Veoma je vetrovito, uz jak severozapadni vetar sa udarima višim od 50 km/h, na planinama istočne Srbije i od 100 km/h. Veoma jak severozapadni vetar duvaće i u nastaku dana i biće najjači u Vojvodini, na istoku Srbije i na planinama, ponegde i sa olujnim udarima. Prema večeri intenzitet vetra postepeno će slabiti. Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 4 do 10°C, u Beogradu je 8°C. Zlatibor i Sjenica mere 2°C, Kopaonik -6°C.

U toku večeri i u noći između subote i nedelje preko Srbije se očekuje prelazak još jednog oblačnog sistema, povremeno sa kišom, susnežicom i snegom i to prvo na severoistoku i jugoistoku Srbije, potom u Pomoravlju, Šumadiji, a kasnije i u zapadnim i centralnim predelima. Sneg se očekuje u svim brdsko-planinskim predelima, dok će u nižim predelima padavine biti u obliku kiše i susnežice, ali biće uslova i za sneg.

U nedelju će na severozapadu Srbije i u Timočkoj i Negotinskoj Krajini biti sunčano. U ostalim predelima očekuje se promenljivo oblačno, a južnije od Save i Dunava, povremeno sa padavinama, pa se očekuju padavine pljuskovitog karaktera u vidu kiše i susnežice, snega na planinama, a povremeni pljuskovi snega očekuju se i u nižim predelima, najavljuje meteorolog Đorđe Đurić .

Pljusak snega iako retka pojava, može da se javi na našem području u hladnijem delu godine. Na području Srbije najčešće se javlja krajem zime i tokom marta. Pljuskovite padavine javljaju se iz oblaka vertikalnog razvoja, odnosno kumulonimbusa. Kao što u toplijem delu godine iz ovih oblaka padaju pljuskovi kiše sa grmljavinom, u hladnom delu godine pri niskim temperaturama javljaju se pljuskovi snega, a od običnih pahulja se razliju po znatno većim dimenzijama i po veoma jakom intenzitetu, ponekad praćeni i grmljavinom.

U nedelju će jak severozapadni vetar duvati na jugu i na istoku Srbije. Jutarnja temperatura biće od -1 do 3°C, u Beogradu 2°C, maksimalna dnevna od 4 do 10°C, u Beogradu do 6°C. Na širem području Beograda slabe padavine očekuju se u subotu uveče i u nedelju ka noći i to u obliku kiše, u višim delovima grada susnežice i snega, a u nedelju će biti manjih uslova za pljuskovite padavine. Inače, osetniji porast vazdušnog pritiska ovog vikenda, uvod je u stabilizaciju vremena, pa se sledeće sedmice pod uticajem anticiklona očekuje veoma stabilno i suvo vreme.

Početkom sledeće sedmice ujutro se očekuju umeren i jak mraz, tokom dana temperature od 3 do 7°C, potom sledi postepeni porast temperature. Početak februara doneće osetno toplije vreme, temperature će tokom pojedinih dana tokom prve dekade februara biti i do 17°C, a izostaće i jutarnji mrazevi. Dakle, nakon promenljivog vikenda, pred nama je period sa dužim stabilnim vremenom.

