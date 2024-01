EVO KAKO OSMACI MOGU DA SE SPREME ZA POLAGANJE MALE MATURE: Na raspolaganju su im 5 besplatna kanala pripreme, a 6. način PAPREN

Đaci su se posle zimskog raspusta vratili u školske klupe prošle sedmice, ali prosvetari već apeluju na osmake da na vreme počnu da se pripremaju za polaganje male mature, a na ostale đake da se ne opuštaju jer je drugo polugođe kraće od prvog kako ne bi došli u situaciju da u poslednjoj nedelji popravljaju ocene!

Osmaci su se do kraja decembra preko portala Moja srednja škola ili pisanim putem u školi izjašnjavali koji će predmet od pet ponuđenih - biologija, geografija, istorija, fizika ili hemija - raditi kao treći test na završnom ispitu. Kako bi se što bolje pripremili za polaganje male mature, od 24. januara su u prodaji i zbirke za polaganje prijemnog iz srpskog, matematike i izbornog testa, koje ukupno koštaju 1.600 dinara.

Mini-odmori

Nikola Topalović, pomoćnik direktora beogradske OŠ "Pavle Savić", kaže za Kurir da do kraja ove školske godine đaci imaju još samo 15 sedmica koje nisu okrnjene, te da učenju i pripremi za malu maturu treba da pristupe ozbiljno.

- Deca su se tek vratila sa raspusta i treba im nekoliko dana da se prilagode i vrate u ritam i tematiku. Već u februaru ih čeka mini-odmor zbog državnog praznika, a onda i od 29. aprila počinje prolećni raspust. Sve u svemu, mart je jedini ceo mesec kada idu u školu bez prekida. Drugo polugođe je kraće, brzo će proći i zato učenici treba ozbiljno da pristupe obavezama, naročito osmaci, koje čeka polaganje završnog ispita u junu - naglašava Topalović i dodaje:

- Savetujem ih da redovno posećuju časove pripremne nastave u školi. Mi smo u obavezi da držimo 10 časova, ali držimo i tri puta više. Tu su i zbirke koje su napravljene na osnovu zadataka iz prethodnih godina raspoređenih u tri nivoa. Zadaci nisu preteški i učenici ne treba da se plaše. Treba ozbiljno da pristupe obavezama i da se ne opuštaju jer će mala matura brzo doći.

Inače, probni završni ispit ove godine biće održan 22. i 23. marta, dok će završni ispit biti 17, 18. i 19. juna. Iz Ministarstva prosvete kažu za Kurir da je roditeljima dostupan Vajber kanal Moja srednja škola - info kanal, na kome i učenici mogu pročitati informacije i obaveštenja o polaganju završnog ispita, prijemnog ispita, kao i upisa u srednje škole. Učenici za pripremu završnog ispita mogu koristiti zbirke zadataka, ali i evezbaonicu.

Pojedini roditelji svoju decu šalju i na dodatne privatne časove kako bi se što bolje pripremili za kontrolni, pismeni zadatak, ali i za polaganje male mature. Privatni časovi predstavljaju samo dodatni udar na njihov džep jer ove godine privatni čas iz matematike ili srpskog jezika košta od 500 do čak 2.000 dinara u zavisnosti od grada.

Privatni časovi PAPRENI i do 2.000 dinara

Provera znanja

- Ovaj portal omogućava učenicima da vežbaju i provere svoje znanje. Više od 4.200 zadataka različite težine (tri nivoa - osnovni, srednji i napredni nivo za sedam predmeta - srpski/maternji jezik, matematika, fizika, hemija, biologija, geografija i istorija) koje će rešavati raspoređeni su prema težini, a sastavljeni su na osnovu obrazovnih standarda. Zbirke i evezbaonica sadrže i zadatke na osam jezika nacionalnih manjina - albanskom, bosanskom, bugarskom, mađarskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom ili hrvatskom - za sve one osmake koji nastavu pohađaju na jeziku svoje nacionalne manjine - objašnjavaju iz ministarstva i dodaju da su na RTS Planeti, na podsajtu Moja škola, postavljeni časovi koje učenici mogu da koriste za pripremu za polaganje završnog ispita:

Novina u izjašnjavanju đaka

Većina polaže biologiju, nova šansa za izbor trećeg testa

Prema podacima Ministarstva prosvete, najveći broj učenika ove godine opredelio se da kao treći test polaže geografiju (40 odsto).

- Biologiju je odabralo 36 odsto učenika, istoriju 10 odsto, hemiju 7,7 odsto i fiziku 6,4 odsto. Ukoliko se učenici predomisle ili iz određenih razloga se ne prijave u navedenom roku, imaju mogućnost da se naknadno prijave ili da promene izabrani test. Od 22. do 26. januara učenici su mogli da provere svoj izbor na portalu Moja srednja škola ili neposredno u školi. Ukoliko se predomisle, tj. žele da promene predmet koji će polagati na trećem testu, to mogu da urade 29. i 30. januara. Konačno izjašnjenje učenika o predmetu koji će polagati na probnom završnom ispitu biće objavljeno 1. februara - navode za Kurir iz ministarstva, ali dodaju i da je novina u odnosu na prethodnu godinu što će učenici imati mogućnost da i u periodu od 8. do 11. aprila, nakon što provere svoje znanje na probnom završnom ispitu, donesu konačnu odluku iz kojeg će predmeta raditi treći test na završnom ispitu.