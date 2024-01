UJELA SAM DOKTORA KAD JE LEGAO NA MENE, INAČE BIH IZDAHNULA! Upropastio mi dete, pa rekao: Šta da radim kad ti je takav horoskop?!

Tridesetjednogodišnja Milica Mitrić iz okoline Šapca podelila je za Kurir televizijiu svoje svedočenje o tome kako je tog 6. oktobra 2022. godine izgledao njen višečasovni porođaj u šabačkoj bolnici "Laza Lazarević".

foto: Kurir televizija

Zbog loše procene lekara, njena ćerkica Višnja, koja je imala preko 5 kilograma, rođena je prirodnim putem, a kako kaže Milica Mitrić - ginekolog je bebu povlačenjem za ruku izvukao iz stomaka, zbog čega Višnju i danas, posle 15 meseci, vodi na svekodnevne terapije u Banju Koviljaču, jer još ne može da koristi šaku, a ruka joj je u funkciji oko 60 odsto.

Milica je ispričala kako je tekao njen traumatični porođaj.

- Bilo je oko pola 1. Bila sam otvorena već devet prstiju. Doktor mi je rekao sad ćemo da probamo da ti guraš malo jače. Doći će jedan kolega mlađi da malo legne na tvoj stomak. On je došao i tako je legao na mene da sam se ja onesvestila. Kada to nije dalo rezultat, rekao je: "Ništa probaćemo još jednom. Ako ne uspeš da e porodiš ja idem!" Ja kažem: "Kako to mislite da odete doktore, šta ja da radim ako krene porođaj?! "

foto: Kurir televizija

Doktor je ponovo legao na mene i ja sam ga ujela! Ne iz besa nego od muke. Jednostavno isto je uradio. Da ga nisam ujela, on se ne bi sklonio i ja bih izdahnula. Uhvatio je bebu za tu jedu rukicu koja je sad povređena jer nije imao za šta drugo da povuče. Šetao je, bio nervozan i vikao: Samo da je izvadim, ne mogu da je iščupam, ma da joj polomim i ključnu kost, ne mogu! Obraća se tim babicama. On mi nije uradio ultrazvuk kad sam došla, a bila sam kao lađa, sva sam bila u stomaku. Oni su nju kad se rodila malo očistili i prebrisali. Odmah su je odneli, nisam je ni videla. Kaže doktor meni: Šta da ti radim kad ti je taki horoskop! Jedan kolega ga je pogledao i rekao : Pobogu kolega Mićiću pa jel ovo bilo za prirodan porođaj. On je upropastio i mene i moje dete.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

14:36 AKO LEKARI ILI SESTRE NISU TAJ DAN RASPOLOŽENI, BOLJE DA NE DOĐU NA POSAO! Stojanović: Porodilje su osetljiva kategorija