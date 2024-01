VARLJIVA ZIMA, ZEVS STIGAO U SRBIJU: Meteorolog otkriva šta nam donosi anticiklon i da li nas očekuje NAJTOPLIJA PRESTUPNA GODINA

Neobično visoke temperature zahvatile su veći deo južne i jugoistočne Evrope, u Španiji je blizu 30 stepeni na jugu zemlje, a kako najavljuju meteorolozi, očekuje se i u Srbiji do kraja ove nedelje. Meteorolog Nedeljko Todorović je na "K1" televiziji u emisiji "Uranak" govorio da li će 2024. godina biti najtoplija prestupna godina u istoriji planete, kao i da li će proleće u Srbiji početi ranije.

"Anticiklon Zevs iz Afrike praktično je već stigao, a u narednim danima očekuje nas značajan porast temperatura, dostižući dnevne maksimalne vrednosti između 10 i 15 stepeni. Ovo predstavlja značajan skok, čak osam do deset stepeni iznad uobičajenih vrednosti za ovo doba godine. Oblasti niskog pritiska prevashodno utiču na severnije regione, obuhvatajući severni Atlantik, Britaniju, Skandinaviju, deo srednje Evrope i severoistok Evrope. S druge strane, južni deo Evrope često je pod uticajem Azurnog anticiklona, posebno na ostrvima u Atlantiku gde dominira Azurski ciklon i visoki pritisak. Ovaj obrazac podseća na letnju šemu, gde topliji vazduh s Atlantika preko Sredozemlja dolazi do Balkana, Turske i Crnog mora, dok severne oblasti zadržavaju hladno, nestabilno i promenljivo vreme", rekao je Todorović.

Objasnio je kakvo vreme nas očekuje u 2024. godini. Otkrio je i kada se očekuju padavine i zahlađenje.

"Tokom narednih dana očekuje se iznadprosečno toplo vreme, a prognoze ukazuju na odsustvo značajnih promena koje bi dovele do obilnih snežnih padavina u našem regionu. U narednih 15 dana, atmosferski uslovi će ostati stabilni, sa minimalnim padavinama. Eventualno, sredinom februara postoji mogućnost da dolaskom hladnijeg vremena dođe do pojave kiše, praćene manjim snežnim padavinama. Međutim, u narednih 10 do 15 dana ne očekujemo značajne padavine, uključujući i sneg", kazao je Todorović.

Što se tiče marta, postoji mogućnost snežnih padavina, najavljuje Todorović.

"U martu postoji mogućnost pojave snežnih padavina, kao što smo imali prilike videti prošle godine. Ipak, građani mogu biti spokojni, jer se ne očekuju dramatične promene u vremenskim uslovima. Prema dugoročnim podacima vezanim za Beograd, obilne snežne padavine se dešavaju svakih 10 do 21 godinu, što bi značilo da za jedno tri do četiri godine, možemo u našoj zemlji očekivati ozbiljniji sneg", zaključio je Nedeljko Todorović.

Kurir.rs/Alo