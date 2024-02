KARDIOLOG: ZBOG OVE SUPSTANCE TELO MOŽE DELUJE 40 GODINA STARIJE! Šokantne tvrdnje: Možete je kupiti maltene kao na trafici

Mnogi mladi ljudi, želeći da na što lakši i brži način dobiju mišiće, upuštaju se u priču zvanu steroidi, često nesvesni rizika koje nosi sa sobom njihova upotreba.

Istraživanje Antidoping agencije Srbije o korišćenju steroida pokazalo je da skoro polovina od preko 600 ispitanika zna nekog ko samoinicijativno uzima tu vrstu dopinga, i to na ilegalnom tržištu.

Istraživanje sprovedeno u 30 teretana i fitnes centara na teritoriji Beograda, u kojem je učestvovao 631 rekreativac starosti od 18 do 35 godina, pokazalo je da je korišćenje dopinga u rekreativnoj populaciji veoma rasprostranjeno.

Problemi sa zdravljem, posebno kardiovaskularni i hormonski problemi, mogu biti samo neki od ozbiljnih posledica korišćenja steroida u tinejdžerskim godinama.

Dr Snežana Bašić, kardiolog i specijalista interne medicine i Aleksandar Đorđević, predsednik Beogradskog saveza za bodibilding i fitnes i potpredsednik Saveza Srbije za bodibilding i fitnes, u jutarnjem programu Kurir televizije otkrili su više o zastrašujućim posledicama steroida.

- To su sintetički testosteroni. Sintetizani testosteron mi u medicini koristimo u medicinske svrhe, vrlo obazrivo i u situacijama kada imamo zaostajanje u rastu i razvoju, fizičkom, telesnom i gonadnom. Šta to znači? U razvoju recimo kasni pubertet kod nekih dečaka i onda vi imate spor razvoj sekundarnih seksualnih karakteristika, spori razvoj polnih organa i maljavosti i onda se koriste. Imamo korišćenje steroida kod bolesnih od side, od HIV-a, kada izgube mnogo mišićne mase, kada oslabe, ali sada se tome ne pribegava više. Međutim ono što je neopravdano korišćenje steroida jeste korišćenje u sportu - rekla je Bašić.

Korišćenjem steroida muškarci imaju uvećane grudi, sterilitet i impotenciju

- Ne koristi se samo u teretanama i samo kod bodibildera, jer mi kod njih vidimo upravo efekat izgleda naduvanih mišića, a to je u stvari zadržavanje vode. I to jesu najopasniji steroidi. Najopasniji je jedan steroid koji jedan enzim u našem organizmu, metaboliše u estrogen. Metabolizmom tog testosterona u estrogen zadržava se voda. Takvi muškarci dobijaju ginekomastiju, imaju uvećane grudi, ali i zadržavanje vode. Ne samo to, problem je sterilitet i problem je impotencija. Ako želite da budete muškarčina, time što ćete mišiće da bildujete, odnosno da pokazujete telo, na način da ste jako dobro razvijeni, imate pločice, imate mišiće naduvane, odmah znak jednakosti. Oslabljen libido, konačno impotencija - navela je Bašić.

Dokazano: Porast holesterola, česti infrakti do 40 godine života

- Sigurno je dokazano da dugotrajna upotreba androgenih steroida dovodi do potpunog poremećaja odnosa holesterola, do porasta holesterola. Do većeg dizbalanza između HDL i LDL, između dobrog i lošeg holesterola, u korist lošeg holesterola. Do intenzivnih procesa ateroskreloze. Tako da imate muškarca od 35 godina, a ima starost krvnih sudova čoveka od 75 godina. Ima začepljenje arterija, vrlo su česti infrakti do 40 godine života - istakla je Bašić.

08:36 KARDIOLOG: ZBOG OVE SUPSTANCE TELO MOŽE DELUJE 40 GODINA STARIJE! Šokantne tvrdnje: Možete je kupiti maltene kao na trafici

Đordović tvrdi da na svakom uglu možete kupiti anaboličke steroide

- Ja sam vlasnik jednog lanca teretana koji ima u Beogradu samo 30 teretana. Znam koliko je prisutno uzimanje anaboličkih steroida, ali ne samo ljudi u teretanama. To je prisutno u svim sportovima. Kako se može stati na put? Oni mogu da prikriju to na doping kontroli. Dileri su najveći problem. Ja sam nadležnim državnim organima dao reference, ne bojeći se za svoj život. Dao reference šta treba da se radi i kako treba da se radi, ko je najveći diler, ko distribuira, ko daje i prodaje. Mi ako sasečemo prodaju anaboličkih steroida na taj način, automatski će pasti korisnici anaboličkih steroida. Znači to je ključ sada. Anaboličke steroide možete bukvalno da kupite kao na trafici. To je sramota. U zapadnoevropskim zemljama to se gleda kao na trgovinu narkotika - rekao je Đordović.

