«KAMPANJE SA SVRHOM 2024» WARM UP: Mr. Goodvertising u Beogradu

KAMPANJE SA SVRHOM su pozvale Tomasa Kolstera, Mr. Goodvertising-a, međunarodnog govornika, eksperta i autora u oblasti marketing sa svrhom, da 17. aprila održi BRAINWORK za našu CSR zajednicu u okviru događaja «KAMPANJE SA SVRHOM 2024» WARM UP.

Thomas Kolster je lider i jedan od najpriznatijih mislilaca na globalnom nivou gde se susreću marketing, poslovanje i održivost. Kolster je napisao dve knjige Goodvertising (Thames & Hudson 2012) i The Hero Trap (Tailor and Francis, 2020). Svojom prvom knjigom Kolster je popularizovao termin Goodvertising kako bi opisao oglašavanje koje donosi pozitivne ekološke ili društvene koristi. Svojom drugom knjigom on je unapred upozorio na postnamensko tržište, gde ljudi ne kupuju vaše vrednosti ili vaše „zašto“, već ko im možete pomoći da postanu. Svojim glasnim, a često i provokativnim, stavovima o vrednostima, svrsi i vođstvu neprestano osporava status quo.

Kolster je međunarodni KEY NOTE govornik koji je nastupao u preko 80 zemalja za brojne velike kompanije na konferencijama kao što su TEDx, SVSV i Advertising Week. Kao osnivač Goodvertising Agencije, savetuje kompanije sa liste Fortune 500, start-up kompanije, neprofitne organizacije i vlade o kreativnijim strateškim pristupima uticaju brenda i poslovanja.

Njegovo pero retko miruje dok piše za The Guardian, Ad Age i Adveek. Kolster se svakog meseca pridružuje Adage-ovom podkastu «Purpose Hits and Misses» kritički se osvrćući na globalne kampanje. Zajedno sa platformom za klimatska rešenja - Nemamo vremena, on vodi striming emisiju pod nazivom Climate Punk, gde intervjuiše različite pojedince koji se bave klimom.

Tomas nastavlja da podstiče promene u industriji kroz svoje aktivno učešće na vodećim forumima, kao što su «Savet za održivost» Međunarodne asocijacije za oglašavanje (IAA), «Savet za uticaj» D&AD-a i Act Responsible. Pomaže u promociji najbolje prakse kao član žirija na prestižnim festivalima kao što su Cannes Lions i D&AD. Tomas je takođe strastven preduzetnik i pokrenuo je platforme za uticaj kao što su Projector, VhereGoodGrovs i ImpactPimp jer je njegovo uverenje jednostavno: Promena počinje sa vama!

KAMPANJE SA SVRHOM - prvi Festival društveno odgovorne komunikacije u Srbiji i jedan od prvih ovakve vrste u svetu održan je 2021., 2022. i 2023. godine. Inicijator i organizator – udruženje «ŽUTE PATALONE – Inicijativa za proučavanje detinjstva i Koncept inkubator društvene odgovornosti» ima za cilj podsticanje društeno odgovorne komunikacije namenjene dobrobiti dece i pojedinca, a sam Festival ima za cilj da prepozna, nagradi i podstakne društveno odogovornu komunikaciju namenjenenu dobrobiti deteta, pojedinca i društva u celini.

U želji da dodatno podstaknu društveno odgovornu komunikaciju i kreiranje efikasnih kampanja koje menjaju svet na bolje ustanovljen je i prolećni događaj simbolično nazvan WARM UP.

Ideja WARM-UP događaja je da nas osposobi i dodatno inspiriše kako da stvaramo EFIKASNIJI CSR I TRANSFORMACIJU U ODRŽIVE BIZNISE uz pomoć jedinstvenih metodologija i međunarodnih eksperata. https://kampanjesasvrhom.com/warm-um-brainwork-for-better-world/

