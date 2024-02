NESTANAK SRPSKE SNAJKE POVEZAN S NJENIM PARTNEROM? Sagovornici bez dileme: Oteta je u drugoj zemlji, ŠTO JE RAZLOG ZA PANIKU

Ana Knežević je Kolumbijka iz Amerike koja je udata za Srbina Davida Kneževića, a ceo svet se pita gde je ona, nakon što je nestala u Madridu.

Prve sumnje tog drugog februara iskazali su njeni prijatelji koji su dobili glasovne poruke sa njenog telefona, ali način na koji je pričala ne liči na Anu, kako prijatelji tvrde.

foto: Printscreen/Društvene mreže

Alarmirali su tamošnju policiju, koja je otkrila da u zgradi, u kojoj je odsela, maskirani muškarac onesposobio sigurnosne kamere. Osim španske policije, u potragu se uključio i FBI.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su pričali o nestanku ljudi su generalna sekretarka "IBSSA" Biroa za borbu protiv trgovine ljudima i predsednica "NAOS" Maja Jovanović i predsednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu Igor Jurić.

Jurić smatra da je ova otmica partnerske prirode:

01:55 PRIJATELJI DOBILI GLASOVNE PORUKE OD KIDNAPOVANE ANE KNEŽEVIĆ? Sagovornici bez dileme: Oteta je u drugoj državi, to je problem!

- Kada pričamo o nestancima, moramo da budemo oprezni po davanju procenu jer samo policija ima informacije vezane za istragu i stanja na terenu. Ovo je još jedan slučaj koji dokazuje da se ovakve stvari dešavaju, a ovakvi scenariji su uglavnom partnerske otmice, zločini... Osim što je to teško dokazivo, važno je dočekati kraj istrage. Teško je i policiji da radi kada se ovakav slučaj dogodi na teritoriji druge zemlje.

Jovanović je skrenula pažnju na problematiku ukoliko neko nestane u drugoj zemlji:

- Ako ste primetili u proteklim godinama, brojni su slučajevi baš nestanaka žena prilikom odmora, letovanja, poslovnog puta. Kada pogledate šablonsku tematiku, ako se udubite u proces, ima opravdanja za vrstu nestanka u drugom gradu i državi. Kada nestane dete ili žena u Srbiji, cela javnost se digne na noge jer je nestalo naše dete, naše zemlje, našeg grada. Ako to dete nestane u nekoj drugoj metropoli, to će biti samo jedan slučaj koji se dogodio i pažnja se posvećuje jednom nizu gde je i to dete.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

00:41 NAKON PET GODINA, NESTALA OSOBA SE PROGLAŠAVA MRTVOM!