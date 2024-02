DR SVETOZAR PUTNIK UPISAO SE U ISTORIJU SRPSKE MEDICINE: Otac četvoro dece, voli Zvezdu i skijanje, a ovu operaciju prvi je izveo

Svetozar Putnik – prvi lekar koji je u Srbiji izveo transplantaciju srca kod maloletnika!

U istoriju srpske medicine upisao se kao prvi doktor koji je izveo transplantaciju srca kod maloletnika. Uspeh iz operacione sale svakodnevno prenosi i u slušaonice - jedan je od omiljenih profesora studenata Medicinskog fakulteta u Beogradu. U slobodno vreme voli da skija, ali i da odgleda neku košarkašku utakmicu. Otac je četvoro dece.

Doktor Svetozar Putnik je rođen u Beogradu, a na Medicinskom fakultetu je diplomirao sa prosečnom ocenom 9,93. Na istom fakultetu je i magistrirao i doktorirao.

Prvi je doktor koji je u Srbiji uradio transplantaciju srca kod maloletne osobe, ali ne samo to.

Profesor Svetozar Putnik, direktor Klinike za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, više ne broji operacije, ali je u sali, svakodnevno, i tako godinama unazad.

Učestvovao u više od 10.000 operacija

"Ima sigurno sada i preko 10.000 operacija u kojima sam na svaki mogući način učestvovao, od početnika do konsultanta. Ne znam da li je to pravi put ali je to jedini put kojim sam išao i to je put koji bih ponovo izabrao", kaže dr Putnik za RTS.

Usavršavanje u Francuskoj, Holandiji i Hjustonu. Školovao se u Holandiji, boravio u Hjustonu, Parizu. Učio je od najboljih o transplantaciji i hirurgiji srca.

Kako kaže, imao je privilegiju da krene da radi u ustanovi u kojoj je urađena prva operacija srca i prva operacija krvnih sudova u nekadašnjoj Jugoslaviji.

"Dakle, jedna od najstarijih, odnosno ustanova sa najvećim istorijom na ovim prostorima. Pa do toga da sam imao privilegiju da na najrazličitije načine učestvujem i operišem u jednom velikom broju svetskih centara od Kine do Sjedinjenih Američkih Država", kaže dr Putnik.

Radio je i u operacionim salama širom regiona - Grčkoj, Rumuniji, Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Hrvatskoj, Nemačkoj, Francuskoj, Rusiji.

"Dakle, radio sam i učestvovao u operacionim salama jednog ogromnog broja centara. Ne samo pomogao ljudima, nego, kako da vam kažem, i upoznao jako puno zanimljivih, pametnih, vrednih ljudi. Ponešto su oni naučili od mene, a mnogo toga sam ja naučio od njih", kaže dr Putnik.

Prenosi znanje kolegama širom Srbije i regiona

Učio je od najboljih o transplantaciji i hirurgiji srca, sada drugi uče od njega.

"To tako ide sa godinama. U jednom delu moje karijere ja sam odlazio da učim. Imao sam privilegiju da budem u Lajdenu u Holandiji, godinu dana u Parizu, kod profesora Natafa u Hjustonu, kod čuvenog profesora Dentona Kulia. A eto sad svoje znanje iz mehaničke potpore, cirkulacije, transplantacije srca, uopšte hirurgije, srčane slabosti, delim sa kolegama kod kojih odem u goste, pa eto u svim ovim zemljama koje sam malo pre nabrojao", navodi dr Putnik.

Nedostaju nam nove operacione sale

Prošlo je 10 godina od prve transplantacije srca na Klinici za kardiohirurgiju u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije. Od tada do danas, novi život je dobilo više od 50 pacijenata. Doktor Putnik kao direktor klinike i kao kardiohirurg ima jednu želju - da se svim pacijentima omogući operacija na vreme. Za to je, kaže, neophodan veći broj operacionih sala i operacija.

"Znate kako, dnevni posao koji je jako obiman vam potpuno zatrpa nekakav pokušaj da napravite viziju. Šta je ono što nama nedostaje, odnosno šta je ono na čemu mi moramo da radimo, to je svakako broj procedura, zato što mi procedure iz kardiovaskularne medicine smo praktično uveli sve one koje se obavljaju danas i u najvećim svetskim centrima, ali nama nedostaju nove operacione sale i nedostaje nam broj operacija koje možemo da pružimo našim građanima sa sve idejom da svi mogu da dođu na operaciju na vreme", kaže dr Putnik.

Cilj - ostaviti iza sebe dobar tim kardiohirurga

Plan je da se u narednom desetogodišnjem periodu udvostruči broj kardiohirurških operacija.

"Sa druge strane, morate iza sebe ostaviti tim mladih ljudi koji će to raditi i još bolje. Da li smo na dobrom putu ne znam. Ja bih rekao da jesmo, ali to će pokazati vreme koje je ispred nas. I te dve stvari kada spojite, to znači da ćemo mi, na primeru, u narednom desetogodišnjem periodu udvostručiti broj kardiohirurških operacija i da će to raditi jedna nova generacija kardiohirurga, pa možda i na bolje načine nego što mi to radimo sada", kaže dr Putnik.

Mogao da ostane u inostranstvu, izabrao Srbiju Mogao je da ostane da radi u inostranstvu, ipak se odlučio za život u Srbiji. Kolegama sadašnjim i budućim savetuje da budu istrajni, strpljivi, samokritični i vredni, te da rezultat neće izostati. "Što se tiče odlaska ili ostanka, to su sve lične odluke u kojima, opet, da li je neko u pravu ili nije u pravu, nije to ni toliko važno, to na kraju život pokaže. Ono što je jako važno je da budu istrajni, da budu strpljivi, da budu samokritični i vredni što oni svakako jesu i na kraju rezultat toga dođe", kaže dr Putnik.

Dobitnik priznanja "Vitez Srbije"

Ostvario je, kaže, dosta toga, dobitnik je priznanja "Vitez Srbije", ali za njega nema većeg priznanja od osmeha pacijenata koje je operisao.

"Zadovoljan sam, ne smem da kažem da nisam zadovoljan, samo treba izdržati taj tempo. Da li priznanje prija, prija naravno uvek i neće zvučati patetično ako vam kažem da je ipak najveće priznanje kad vidite bolesnika koga ste operisali i koji ode petog postoperativnog dana kući pa vam dođe mesec dana nakon toga na kontrolu sa porodicom", kaže dr Putnik.

Sport kao relaksacija Voli Zvezdu i koliko god može, redovno je na utakmicama. Voli i košarku, pa mu je to ventil i relaksacija sa prijateljima u slobodno vreme. A voli i da skija. Supruga mu je takođe lekar, imaju četvoro dece.

