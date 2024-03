"KADA JE NASTUPILA BOLEST, SVI SU BEŽALI OD MENE" Katarina o dijagnozi koja menja život iz korena: Nisu pustili ni poruku...

Jelena - Katarina Mitrović bila je gost emisije "Nije sve tako crno" autora i voditelja Jovane Matić Đokić, i govorila o svim svojim borbama, promenama i pobedama. Otkrila je na koji način je zadržala vedar duh i izborila se sa opakom bolešću koja joj je promenila život iz korena ali nije uskratila volju za životom i skinula osmeh sa lica.

foto: Petar Aleksić

Za Kurir je pričala o dijagnozi sa kojom se iznenada suočila i borbi iz koje je izašla kao pobednik.

- Život sam vodila onako kako sam želela i kako sam osećala da treba. Hedonista sam veliki, mnogo sam se družila, bilo je dosta alkohola, putovanja, može se reći da je to jedan sadržajan i uzbudljiv život. Tako je bilo sve do trenutka dok nisam dobila dijagnozu da imam rak materice. Moram da napomenem da sam se redovno kontrolisala, karcinom je bio iznenadan i neočekivan. Imala sam u tom trenutku 133 kilograma i možda je to jedan od razloga što se taj kancer i dogodio. Za tako nešto nikada nisi spreman, to je neverovatan trenutak saznanja, kao kofa hladne vode na glavu. Bio je veliki šok, ali sam dospela u ruke sjajnog lekara Željka Mikovića koji je uradio sve što treba. Operisanaa sam 21. januara 2020. te godine. Tri i po sata je trajala operacija kada su otkrili da na jednom jajniku postoji i sekundarni kancer, ali su sve očistili i uzeli sve potrebne uzorke. Profesor je odlučio da se izvadi sve kako bi bio siguran da se bolest neće vratiti - govorila je Katarina i dodala:

foto: Petar Aleksić

- Konzilijum lekara je rekao da preporučuju šest hemoterapija i zračenje. Imala sam neke duhove u glavi, postavljala sam pitanja: "Zašto ja?", "Zašto meni?", ali nisam želela sebe da presiram. Posle operacije kada sam se probudila palo mi je napamet da li sam sve u životu uradila što sam htela, da li bi nekome nedostajala... Ljudski organizam je čudesan i fenomenalno se oporavlja, prava borba kreće tek kasnije, kada na red dođu zračenja...

foto: Petar Aleksić

Kada se pojavila bolest, prijatelji su nestali

- Nažalost, to nije usamljen slučaj, da ljudi nestanu iz okruženja kada nastupi bolest. Ostala sam sa dva prijatelja nakon celog procesa. Imala sam utisak da se boje, kao da je kancer prelazna bolest i to stvarno nije bilo samo u mojoj glavi, istina je, kao da su bežali od mene. Dešavalo se da mi ljudi nisu poslali poruku da me pitaju kako sam, a mislila sam da su mi prijatelji. Svi ti ljudi iz perioda hedonističkog života su nestali. To je možda najteže od svega. Kuvala sam, vratila sam se slikanju i dizajniranju, šetala sa prijateljicom i tako sam sebi pomogla, trudila sam se da ne razmišljam koliko ljudi mi nije pustilo poruku.

Kompletan intervju pogledajte na jutjub kanalu Kurira.

NIJE SVE TAKO CRNO Svake srede u 20 časova samo na Youtube kanalu i sajtu Kurira pratite novo izdanje emisije koja će vam vratiti veru u sebe, ali i svetlije sutra. Teme i sadržaj će vas možda ponekad rastužiti ili rasplakati, ali i promeniti pogled na svet i ubediti da NIJE SVE TAKO CRNO. foto: Kurir Pred vama će biti tople ljudske priče, svakodnevni problemi, iskustva poznatih ali i manje poznatih lica koja će progovoriti o svojim ne tako lakim životnim trenucima i pomoći da prevaziđete svaki loš period u životu i shvatite da uvek postoji svetlo na kraju tunela.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

07:05 STARS EP255