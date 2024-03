OBELEŽEN DAN VOJNOOBAVEŠTAJNE AGENCIJE I 140 GODINA VOJNOOBAVEŠTAJNE SLUŽBE Vučević: Velika čast, ali još veća odgovornost (FOTO)

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević, zajedno sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Milanom Mojsilovićem, prisustvovao je danas svečanosti povodom obeležavanja Dana Vojnoobaveštajne agencije i 140 godina od osnivanja vojnoobaveštajne službe u Domu Garde na Topčideru.

Tom prilikom, direktor Vojnoobaveštajne agencije general-major Zoran Stojković, povodom jubileja i praznika, uručio je plakete ministru Vučeviću i načelniku Generalštaba generalu Mojsiloviću.

Ministar Vučević, čestitajući jubilej, istakao je da 140 godina postojanja i kontinuiteta predstavlja veliku čast, ali još veću odgovornost i obavezu.

- Činjenica da ste jedina obaveštajna agencija u Republici Srbiji dovodi vas u širi kontekst nego što je to samo vojna komponenta, odnosno Ministarstva odbrane i verujem da ste toga svesni. Zajednički smo radili prethodnih godina na jačanju VOA, pre svega, ljudskim kapacitetima i to je ono što je najveći izazov za sve nas da i dalje imate najbolje pripadnike, ljude koji su, pre svega, motivisani da se bave tim pozivom, jer ovo nije klasičan posao – naglasio je ministar odbrane.

1 / 7 Foto: Ministarstvo Odbrane

On je rekao da je posebno ponosan na otvaranje novih adresa za vojne izaslanike, na različitim kontinentima, što je zajednički rađeno sa predsednikom države, Vladom i Ministarstvom spoljnih poslova.

- Time smo pokazali da država Srbija vodi računa o zaštiti svojih državnih i nacionalnih interesa. Verujem da ćemo tim putem nastaviti i u narednom periodu, pre svega vodeći računa gde bi trebalo da budu sledeće adrese vojnih izaslanika, gledajući šta su naši državni i nacionalni interesi, gde naša namenska industrija može da bude konkurentna ili gde je zemlja prijema u različitim aspektima interesantna za nas – rekao je ministar Vučević.

Govoreći o značaju rada pripadnika te Agencije, ministar odbrane naglasio je da su pripadnici VOA često izvan pažnje javnosti, ali suštinski je neotuđivi i veoma bitan deo sistema odbrane. - Čestitam svim pripadnicima VOA, aktivnim i onima koji su radili prethodnih godina, na svemu što ste radili, na odbrani naše države. Vi ste prvi na toj liniji odbrane, nenaoružane, ali veoma bitne u smislu prikupljanja informacija i svega onoga što je bitno za našu državu – rekao je ministar odbrane. On se osvrnuo i na naše državne i nacionalne interese danas, kao i na bezbednost naše države videći ih kao ugrožene, pre svega “zbog separatizma koji imamo na prostoru Kosova i Metohije, ali i brojnih drugih aktivnosti drugih država koje ne poštuju ono što kod sebe poštuju”. - To je teritorijalni integritet i suverenitet naše države. Ono što se priznaje svima, samo se nama ne priznaje. I to nam se servira kako bi trebalo da se saglasimo sa time, jer ne zadugo posle toga bi „ugledali svetlu budućnost i dostigli neke neviđene rezultate“. Naša je obaveza da čuvamo državu, da čuvamo naš narod, pre svega naš narod na Kosovu i Metohiji, ali i da pomažemo našem narodu ma gde da živi, čuvajući Srbiju. Nimalo lak period je pred nama, stoga zadatak Vojnoobaveštajne agencije biće veoma izazovan, zahtevaće mnogo odricanja, angažovanje ozbiljnih profesionalaca, ljudi koji žive i rade za Srbiju i spremni su da, radi očuvanja naših interesa, urade sve što je potrebno – istakao je ministar Vučević. Ministar Vučević poželeo je svim pripadnicima VOA da dobro rade i da čuvaju Srbiju kao što ju je ta služba čuvala prethodnih 140 godina i poručio da pripadnici Vojnoobaveštajne agencije moraju da imaju patriotizam najvišeg stepena, jer to nije posao – to je poziv da se čuva i brani svoja država. Direktor VOA general-major Zoran Stojković podsetio je da je 5. marta 1884. godine na čelo srpske vojnoobaveštajne službe stao čuveni đeneralštabni potpukovnik Radomir Putnik. - Ima dosta simbolike u tome da je upravo čovek koji je kasnije bio načelnik Štaba Vrhovne komande, načelnik Glavnog đeneralštaba, ministar vojni i ratnik bez premca bio prvi rukovodilac obaveštajne službe u srpskoj vojsci. Veoma smo ponosni na tu generaciju naših predaka koja je, vođena patriotizmom i ljubavlju prema otadžbini, ostavila neizbrisiv trag u istoriji i podnela najveću žrtvu za slobodu Srbije - istakao je direktor VOA i dodao da su trag u vremenu ostavile i naredne generacije obaveštajaca. On je rekao da su sukobi u svetu, sajber napadi, migracije, delovanje ekstremističkih i terorističkih grupa, takođe, deo savremenih bezbednosnih izazova sa kojima se svakodnevno svi suočavamo. - Srbija kao geografski mala, ali za nas najveća zemlja, i te kako oseća posledice sukobljavanja velikih sila i svih aktuelnih događaja koji se odvijaju u našem kako bližem tako i dalekom okruženju. Maksimalnim angažovanjem svih potencijala, nastojali smo da pravovremenim, tačnim informacijama i procenama pomognemo našem državnom i vojnom rukovodstvu u uspešnom vođenju naše otadžbine u ovim turbulentnim i teško predvidivim vremenima - rekao je general-major Stojković i tom prilikom istakao da se patriotizam najbolje dokazuje u teškim vremenima, jer su za srpskog obaveštajca ljubav prema otadžbini i pozivu iznad svega. Na današnjoj svečanosti plakete su dodeljene i prvom potpredsedniku Vlade i ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću, ministru unutrašnjih poslova Bratislavu Gašiću u čije ime je plaketu primio državni sekretar dr Danilo Stevandić, u ime Vojnobezbednosne agencije plaketu je primio pukovnik Žarko Nešić, a plaketa povodom Dana VOA uručena je i vršiocu dužnosti direktora Bezbednosno-informativne agencije Tomislavu Radovanović u čije ime je plaketu primio Bojan Jocić, kao i Aleksandru Vulinu. Svečanosti su prisustvovali ministri u Vladi, narodni poslanici, članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba Vojske Srbije, predstavnici verskih zajednica, vojnodiplomatskog kora, institucija i brojni gosti. U okviru obeležavanja praznika i jubileja, pripadnici VOA obeležili su svoj dan i svečanošću kojoj su prisustvovali aktivni i penzionisani pripadnici te agencije, a kojima su povodom praznika uručene i plakete. Delegacija VOA, koju je predvodio zamenik načelnika Agencije pukovnik Dejan Pajić, položila je venac na grob vojvode Radomira Putnika, prvog rukovodioca službe, čiju tradiciju danas baštini VOA.