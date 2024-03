NEVIDI VRAĆAJU ZABORAVLJENU BOLEST U SRBIJU - LAJŠMINIJAZU Dr Maris: Ima 3 oblika, a ovaj je skoro uvek smrtonosan, ako se ne leči

Parazitarno oboljenje, lajšmanijaza, koje prenose peščane mušice i koje se uglavnom vezuje za tropske i subtropske predele, prethodnih godina se pojavilo i u Srbiji, ali u poslednje vreme sve više se govori o ovom oboljenju. Ukoliko se ne leči adekvatno i na vreme, bolest može da bude smrtonosna u preko 95 odsto slučajeva.

Dr Slavica Maris, epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje, otkrila je u emisiji "150 minuta" na Prvoj da ova bolest ima tri faze.

"To je oboljenje koje spada u red zaboravljenih oboljenja i koje se prenosi ubodom zaraženih peščanih mušica. Uzročnik ove bolesti je protozoa, parazit, jednoćelijska životinja koja se zove lajšmanija. Imamo preko 20 vrsta lajšmanija koje mogu da izazovu oboljenje. Imamo preko 70 organizama koji mogu da budu rezervoari ove bolesti među kojima je i čovek. U najvećem procentu su to glodari, to su kanide. To je grupa životnja poput vuka, lisice, šakala, ali od domaćih je najčešće to pas koji može da bude domaćin ovog parazita", rekla je dr Maris i otkrila da bolest ne mora da ima simptome.

"Ovo oboljenje je rasprostranjeno po svetu. Procena Svetske zdravstvene organizacije je da na godišnjem nivou imamo od 700.000 do milion slučajeva obolevanja od lajšmanijaze, ali samo deo, oko 20 do 45 odsto se prijavljuje. Kada dođemo u kontakt sa ovim parazitom, ne mora da znači da ćemo imati ispoljenu sliku bolesti. Moguće je da nemamo nikakve simptome ili znake bolesti", otkrila je dr Maris.

Tri oblika lajšmanijaza i simptomi

"Ova bolest ima tri različita oblika od kojih je najopasnija ta viscelarna lajmanijaza koja zahvata organe, pre svega jetru, slezinu i koštanu srž. Skoro uvek je smrtonosna ako se ne leči. Kod ove forme bolesti imamo povišenu temperaturu, uvećanu jetru i slezinu, imamo poremećaj u samim analizama krvi, poput anemije i smanjenja krvnih belih zrnaca i krvnih pločica", objasnila je dr Maris.

"Najčešći je kožni oblik koji nastaje kao bubuljica i koji se kasnije razvije u čir. Ima oblik vulkana, uzdignute ivice i unutrašnjost je krater. Treća forma se zove mukokutana, a zahvata sluzokože nosa, usta i ždrela i izaziva oštećenje ovih organa. Dijagnoza se postavlja mikroskopski, dokazivanjem ovih parazita, bilo iz krvi ili iz tkiva", objasnila je dr Maris.

Terapija traje 38 dana

"Veoma je važno što pre započeti lečenje, naročito kod najteže forme bolesti. Antibiotici nisu izbor za ovo oboljenje, već određeni preparati koji se jako dugo piju, oko 38 dana traje terapija. Kožna lajšmanijaza može spontano i sama da se zaleči, ali i da ostavi jako ružne ožiljke. Nekada, naročito kod viscelarne, može nakon nekoliko meseci ili godina, da se javi kožni oblik. U našem organizmu se zadrže paraziti", rekla je dr Maris.

