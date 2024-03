TRAŽE SE NASLEDNICI ČOVEKA KOJI JE KUPIO NJIVU PRE 40 GODINA! Oglasio se sin žene koja je prodala: Zbog ovoga je nastala zavrzlama

Poruka jednog čoveka čija je pokojna majka davnih dana prodala njivu, iznenadila je mnoge korisnike društvenih mreža.

On je u potrazi za naslednicima čoveka koji je kupio njivu od njegove majke, ali je problem jer oni nisu sačinili kupoprodajni ugovor.

- Moja majka, sada pokojna, prodala je pre četrdesetak godina njivu. Kupac je u celosti isplatio njivu o čemu nije sačinjen kupoprodajni ugovor. Njiva se i dalje vodila u katastru na njeno ime, a posle njene smrti vodi se na mog oca kao naslednika - napisao je anonimno ovaj čovek u grupi "Besplatna pravna pomoć - Pravni centar Niš".

Kupac je umro, a njiva, kako je naveo, nije mogla biti predmet ostavinske rasprave jer se u katastru vodi na njegovog oca.

foto: Printscreen Facebook

- Želeo bih da se reši ova zavrzlama i da se njiva uknjiži na naslednike pokojnog kupca. Ja ne znam ko su oni. Mogao bih uz više truda da ih pronađem, ali ne znam da li su oni zainteresovani da se to pravno reši, jer za to treba para i truda oko procedura, a sama njiva je 10 ara i male je vrednosti. Ne želim tuđe, to mi je na teret - zaključio je on.

Mnogi su mu čestitali na poštenju.

- Imala sam sličnu situaciju. Moj tata je kupio plac krajem sedamdesetih, a kupoprodajni ugovor su napravili tek krajem devedesetih, međutim ni tad nije preveo na sebe plac. Umro je prodavac, a zatim i moj otac. Plac se vodi na naslednike od prodavca, njegove sinove. Ja sam ih pronašla, jedan u mom gradu, drugi tamo negde dalje u Srbiji. Dogovorimo se, zakažemo u katastru i rešimo stvar - napisala je jedna korisnica.

Bonus video:

02:29 NE BI MENJALI SELO ZA BILO ŠTA NA SVETU! Žive u rajskom Kršu, deca su im zdrava i rumena, a sami proizvodu sve što im treba