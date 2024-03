LAVOVI RODITELJI VEOMA BOGATI Detektiv otkriva: Školski psiholog 2016. podneo prijavu da je u sekti! Evo zašto NIKO NIJE REAGOVAO

Nakon ispovesti Luke Vukovića bivšeg člana sekte u jutarnjem programu Kurir televizije problem sekti komentarisali su Dimitrije Pastuović sektolog i Braca Zdravković, privatno detektiv.

Pastuović je identifikovao danas popularnu tzv. Njuejdž (new age) "filozofiju" i satanizam:

- U tom Njuejdžu se nalazi sve zlo ovog sveta. Njihov cilj je da svetom gospodari jedna vojska, jedna politika, jedna svetska vlada i jedna religija u kojoj će biti sinkretizovane sve moguće religije i magijski rituali. Već uveliko vidimo kako neki od tih pod navodnicima mudraca govore kako je hrišćansto isto što i astrologija i numerologija iako nemaju nikakve veze osim što su i jedno i drugo protiv materijalstičke filozofije.

Naveo je naziv sekte u kojoj su nažalost bili pokojni Lav i Martina:

- Oni su bili u sekti Temple of set i bavili su se spiritualističkim satanizmom. Set je ime kako oni veruju gosodara pakla.

Zdravković je izneo još neke detalje o satanizmu, ali i o samom mladiću koji je izvršio samoubistvo:

- Ja bih hteo da se nadovežem na sagovornika i da kažem da je Đavo preveliki gospodin. On nikad ne traži čoveka nego čovek traži Đavola. Đavo je na svom prestolu i čeka da ga neko zamoli za usluge i da sa njim potpiše pakt o saradnji. Istaga će na kraju utvrditi šta je dovelo do tragedije Lava, Martine i njihove dece. Ono što mogu da kažem jer sam to istraživao jeste da su Lavovi prijatelji bili takođe u sektama - rekao je Zdravković i dodao:

- Njegovi roditelji su bili veoma bogati. Od ranog detinjstva pokazivao je sklonost ka onostranom. Obožavao je hevi metal, kult satane i Boga Anubisa koji je na neki način ikona hevi metala. Zovu ga i Bog Šakal. 2016. godine njegov školski psiholog je podnela prijavu protiv Lava da je on član sekte, ali to je ostalo samo na tome. Ona je mislila da je on u sekti Crna ruža, a kako su joj objasnili nadležni ta sekta zvanično ne postoji.

