DOKTOR ME JE PITAO "JE L' ČEKATE DA OŽIVI?" Potresna ispovest žene iz Kraljeva: Izgubila bebu, a onda je POČEO UŽAS

Jedna žena umalo nije dobila sepsu, jer lekar u Kraljevu nije obavio kiretažu kako treba! Pored toga taj isti doktor joj je postao vrlo neprimereno pitanje!

Naime, ona je u sedmoj nedelji pobacila, poslali su je u Kraljevo na kiretažu, gde je doživela prvi šok.

- Poslali su me u Kraljevo na kiretažu na šta sam vraćena jer "to nije hitan slučaj". Danima sam ostala tako sa mrtvim detetom u sebi dok nisam dobila obilno krvarenje i napokon me primili - navodi se u ispovesti ove žene koja je objavljena na storiju Instagram stranice "Majke hrabrosti".

Dodala je da je doktor uradio kiretažu, ali nije uradio kako treba.

- Ostavio je malo tog mrtog tkiva unutra. Zbog njega već dve nedelje pijem antibiotike i pokušavam da izbacim to tkivo. Doktor u privatnoj koji me gledao se šlogirao kad je video da nije lepo urađeno, sreća što sepsu nisam dobila. Nek znaju žene da izbegavaju, isto u Kraljevu je žena umrla od sepse pre neku godinu jer je nisu lepo očistili - napisala je ona.

Pored toga je u Kraljevu od doktora dobila veoma neprimereno pitanje.

- Doktor u Kraljevu me čak pitao: "Zašto niste ranije došli? Jel čekate da oživi? I kada sam rekla: "Pa vaša koleginica me vratila!" zaćutao! - napomenula je ona.

