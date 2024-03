"ŽENE IMAJU VEĆI USPEH NA POZICIJI DIREKTORA, NEGO MUŠKARCI!" Obradović tvrdi: Prema velikom istraživanju OVO SU RAZLOZI ZAŠTO

U svetu će danas kao i svake godine biti obeležen Međunarodni dan žena kao deo borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca.

Tri veoma uspešne žene, Snežana Paunović iz SPS, doktorka Nada Macura iz SNS i Biljana Šahrimanjan Obradović, iz Centra za stratešku analizu, bile su gošće emisije Puls Srbije gde su se osvrnule na današnji praznik.

- Mislim da smo ne samo u regionu, nego i šire po Evropi, a Boga mi u svetu, jedna od zemalja koja je najviše uradila kada je upitanju pre svega zakonska rešenja koja se tiču prava žena i nemamo nameru da stanemo. Ja imam čast i privilegiju da sam bila deo parlamenta koji se bavio Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, da sam učestvovala u njegovoj izradi i da mi je uvek zadovoljstvo kada shvatim da žene dobijaju priliku da pokažu koliko mogu, da iznenade čak i sebe. Često znaju da iznenade sebe. Oduševljena sam momentom jer pretpostavljam da niko ne očekuje ženu rudara, to je jedan težak posao. Ugovori o tome koliko su žene u Srbiji izgradile svest da za njih ne postoji granica, ja se tome radujem i verujem da ćemo gledati uspehe koje će biti naopšte zadovoljstvo - rekla je Paunović.

Macura smatra da Srbija ide u pravom smeru.

- Rame smo uz rame sa muškim rodom, da tako kažem. Mislim da Srbija ide u pravom smeru. Jedino ono što bih ja ovako neformalno pitala, da li je skromnost vrlina ili mana? S obzirom da smo mi toliko hiperbolisali ovaj praznik, ne u smislu političkom nego u smislu toga kako se proslavlja, šta treba kupiti, da li treba obradovati svoju partnerku, suprugu, prijateljicu, prijatelja ili već kako se uzme. S obzirom da je sutra muški praznik, mislim da je 9. mart. Pozdravljam one žene koje su radne, koje daju doprinos u svojoj skromnosti, a i u svom radnom elanu. Mislim da je to jako bitno i da ako pitate politički, mislim da smo mi izvojevale na svaki način pobedu - rekla je Macura.

Šahrmanjan Obradović objasnila je važnost ravnopravnosti muškaraca i žena.

- Sada smo već negde shvatili da žene ne treba da odustaju od svojih ciljeva, od svog obrazovanja, od svog usavršavanja. To je ono što je dovelo do toga da smo mi kao društvo negde postali svesni da žena i te kako može da bude u nekim određenim poslovima koji su negde bili pretežno muški. Jer mi kao društvo još uvek živimo u nekim određenim stereotipima. Što se tiče žena, dosta toga je urađeno, ali potrebno je još mnogo više, zato što smo videli da su žene zastupljene u poslednjih 20 godina i u avioindustriji. Da imamo žene pilote i u automobilskoj industriji takođe, u IT sektoru koji je jako važan. Negde je tu uvek važilo da su muškarci ti koji su softveraši ili hardveraši, a sada tu imamo pretežno veliki broj žena. Naprimer u privatnoj kompaniji u kojoj ja radim preko 70% su upravo žene i to je ono što me raduje - rekla je Obradović i dodala:

- Negde je dosta urađeno i po tom zakonu za rodnu ravnopravnost i to me raduje da u političkom svetu ima dosta žena. Imamo u prošlom sazivu ako se ne varam 10 žena koje su bili na jako visokim pozicijama, na ministarskim ako se ne varam. Ali kao društvo još uvek je potrebno dosta vremena da bi žena dostigla taj neki nivo. Čitala sam prošle godine istraživanja da negde žene na direktorskim pozicijama imaju više uspeha. Objašnjenje jeste, zato što su one senzitivnije, bolje vode razgove, razumeju bolje ljudske probleme i međuljudske odnose. Tako da videćemo da li će se u budućnosti nešto promeniti i da budemo još više zastupljeni. Mislim da su žene ravnopravne sa muškarcima i da ne treba da nas nazivamo slabijim ili nežnijim polom nego da se na terenu pokažemo kako vredimo.

