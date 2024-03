SANJA U ŠOKU ZBOG PITANJA DEČAKA (12) NA BAZENU U NOVOM SADU: Obratila se roditeljima na mrežama, izazvala LAVINU komentara

Licencirani spasilac na vodi Sanja I. ostala je zatečena pitanjem jednog dvanaestogodišnjaka na bazenu, a onda postavila pitanje na koje je usledila salva komentra roditelja.

Na fejsbuk grupi "Novosađanke", Sanja I. koja se plivanjem bavi 21 godinu istakla je da je primetila da deca nisu upućena i ne znaju osnovne stvari u vezi sa ovim sportom koji je veoma važan za njihovo zdravlje i razvoj.

Pitanje jednog dvanaestogodišnjaka podstaklo je Sanju da se javno obrati na grupi, što je izazvalo mnogobrojne reakcije roditelja.

- Ja sam licencirani spasilac na vodi, nisam profesor, ali hoću da završim za trenera plivanja i da držim deci časove. Već imam iskustva u tome, zbog toga bih želela da vas nešto zamolim, ako je to ikako moguće. Da li se mogu nekako skupiti glasovi ili potpisi ili kako to već ide, pa da se u školama uvedu časovi plivanja, bar jedan čas nedeljno? Dete mi je došlo pre neki dan, ima 12 godina, rekla sam mu da pliva kraul 50 metara. Pitao me je "Da li je to ono (pokazivajući mi rukama pokrete leptir stila)?". Nadam se da znate koliko je plivanje bitno za razvoj dece. Kostur i muskulatura se najbolje formiraju plivanjem, a od životnog je značaja da deca znaju da plivaju. Roditelji ih ne uče kući, jer ni oni sami ne znaju da plivaju, to je izgovor deci kada ih pitam zbog čega ne znaju da plivaju. Ako se ikako može uticati na škole, ja sam prva za to. Ne znam na koji način to može da se izvede - napisala je Sanja.

Nakon ove objave, usledio je niz komentara gde su Novosađani bili vrlo usaglašeni.

"Ideja je super", "To je neizvodljivo jer škole nemaju uslova za to", Sramota je koliko odraslih ne zna da pliva", Vrlo važna tema", "Bravo za ideju", bili su složni korisnici u ovoj fejsbuk grupi.

Kako navode neki roditelji ovakva praksa već postoji u nekim školama u Somboru, Pančevu, Kikindi.

