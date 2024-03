"ZA SVE JE KRIVA OVA MIKROPLOČA"! Otkriven uzrok zemljotresa u Crnoj Gori: Evo kako utiču na Srbiju, 3 područja su NAJKRITIČNIJA!

Crnu Goru je ujutru oko četiri sata potresao zemljotres jačine 5,7 stepeni po Rihteru koji se osetio i u Srbiji! Nakon toga usledilo je čak 15 slabijih potresa samo do podneva od kojih su neki bili i na području Bosne i Hercegovine.

Prvi zemljotres registrovan je na 32 kilometara severozapadno od Nikšića, a prema podacima Seizmološkog zavoda Srbije, osetili su ga i građani Nove Varoši, Loznice, Valjeva, Užica, Kraljeva, Novog Pazara, Peći, Beograda, Novog Sada pa čak i Subotice na severu pa sve do Vranja na jugu zemlje. U blizini epicentra registrovana je veća materijalna šteta, koja je zabeležena i u BiH.

Sudar tektonskih ploča

Seizmolog Ana Mladenović za Kurir kaže da su u Srbiji najtrusnija područja Kopaonik, Šumadija i dolina Velike Morave.

foto: Shutterstock

- Kod nas je prisutna umerena seizmičnost i u tom području jednom u deset godina može doći do potresa do pet stepeni po Rihteru. U regionu odnosno na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore seizmičnost je jača jer se direktno udaraju dve tekstonske ploče - jadranska i evropska. Kada se to desi u regionu potresi koji se osete kod nas su dosta slabiji. Zemljotresi nisu neuobičajena pojava i svakako ih možemo očekivati u narednom periodu, ali ne treba plašiti narod i ne možemo predvideti kada se tačno potres može desiti - rekla je Mladenovićeva.

foto: Shutterstock, Kurir Televizija

Najjači zemljotresi u bivšoj Jugoslaviji Dubrovnik, 1667. - 7,4 stepena Rihtera

Skoplje, jul 1963. - 6,1 stepeni Rihtera

Banja Luka, oktobar 1969. - 6,4 stepeni Rihtera

Crna Gora, april 1979. - 7 stepeni Rihtera

Albanija, novembar 2019. - 6,4 stepeni Rihtera

Podsetimo, u poslednjem najjačem zemljotresu u Srbiji pre 14 godina, tačnije 2010. godine u Kraljevu je poginulo dvoje ljudi, 180 je povređeno i pričinjena je velika materijalna šteta.

Najjači zemljotresi u Srbiji Lazarevac, mart 1922. - 5,7 stepeni Rihtera, povređene četiri osobe

Rudnik, maj 1927. - 5,9 stepeni Rihtera, poginulo sedam ljudi, a osam povređeno

Kopaonik, maj 1980. - 5,9 stepeni Rihtera, nije bilo poginulih, povređeno 30 ljudi

Mionica, septembar 1998. - 5,7 stepeni Rihtera, nastradala jedna osoba, a 3.500 objekata postalo neupotrebljivo zbog oštećenja

Kraljevo, novembar 2010. - 5,5 stepeni Rihtera, poginulo dvoje, povređeno oko 200 ljudi

Profesor geografije iz Sarajeva Vedran Zubić je nakon serije zemljotresa na svom Fejsbuk profilu objasnio zbog čega se potresi javljaju u ovim područjima.

foto: Shutterstock

Plitak zemljotres

Efekti zemljotresa, skala po Rihteru 1. stepen - Neosetan. Registruju ga samo seizmografi

2. stepen - Slab. Reaguju samo osetljive osobe

3. stepen - Slab. Osećaju ga ljudi u unutrašnjosti zgrada

4. stepen - Umeren. Prozori zveckaju, buđenje iz sna

5. stepen - Jak. Predmeti se njišu

6. stepen - Vrlo jak. Na slabije građenim objektima nastaju oštećenja

7. stepen - Silan. Dolazi do rušenja zidova i krovova

8. stepen - Štetan. Javljaju se pukotine u tlu

9. stepen - Razoran. Dolazi do rušenja objekata do 75 odsto

10. stepen - Pustošan. Stvaranje velikih klizišta u tlu

11. stepen - Rušenje zgrada, dolazi do velikih odrona

12. stepen - Nijedan objekat ne može opstati. Reljef menja oblik

- Najviša planina BIH Maglić nalazi na granici država. Najviša tačka Maglića sa crnogorske strane (Veliki Vitao 2.397 metara). Upravo u toj zoni je registrovan potres. Podaci ukazuju da se radi o plitkom zemljotresu čiji je epicentar 20 km severozapadno od Plužina, a to je upravo zona subdukcije vanjskih Dinarida (Maglić). Generalni uzročnik svih potresa je aktivnost Jadranske mikroploče koja se podvlači pod ovaj deo Evrope.

foto: Printscreen/RTNK

Kraljevčani na nogama Samo da se 2010. ne ponovi Zemljotres sa epicentrom u Crnoj Gori uznemirio je Kraljevčane koji su se ujedno prisetili jezivih scena iz 2010. kada su usled zemljotresa jačine 5,5 Rihtera u gradu na Ibru dve osobe izgubile život, dok je 180 građana bilo teže ili lakše povređeno, a napravljena je ogromna materijalna šteta. - Bio sam budan i negde oko četiri sata i čuo sam kako u dnevnoj sobi vibriraju stakla na vitrini. Dovoljno da se prisetimo katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio naš grad i da se uznemirimo - rekao je jedan stariji Kraljevčanin za Kurir. Podestimo, zemljotres od 5,4 Rihtera koji je 3. novembra 2010. u 1.56 sati zatresao Kraljevo oštetio je više od 15.000 objekata, a zahvaljujući državi i donatorima sagrađene su 462 nove montažne kuće, popravljeno je 13.000 porodičnih kuća, sanirane su 32 stambene zgrade i i oko 8.500 oštećenih stanova. Ukupnu pomoć od tri milijarde dinara, u različitim iznosima i na osnovu procene štete po kategorijama, dobilo je oko 80.000 Kraljevčana.

Ona je kriva za subdukciju, rast planina, ali i trusne aktivnosti. Vanjski Dinaridi, a to je regija koja ide u BiH južno od crte Grmeč - Zelengora i nastavlja dalje na istok, je zona navlake planinskih masiva. Između Golije i Durmitora je smeštena dolina Pive koja skupa sa Tarom pravi Drinu.

Šta raditi u slučaju zemljotresa Ne paničite!

Ne pokušavajte da bežite.

Spustite se na pod, sklupčajte se i zaštitite glavu.

Nađite zaklon na bezbednim mestima u kući kao što su: dovratnici, noseći zidovi, mesto ispod stola, čvrstog nameštaja i ostanite tamo dok traje potres, ili pokrijte svoje lice i glavu rukama i sklonite se u ugao unutrašnjih zidova postorije.

Udaljite se od stakla, prozora, spoljnih zidova i vrata, i bilo čega što može da padne, poput lustera ili polica.

Ukoliko ste u krevetu, spustite se pored kreveta i zaštitite glavu.

Ostanite u kući dok potres ne prestane i ne bude bezbedno za vas da izađete.

Sve dok zemotres traje, izbegavajte stepeništa i lifotve.

Ne koristite lift.

Ne izlazite na terasu ili balkon.

Uvek imajte pripremljenu baterijsku lampu i tranzitorski prijemnik sa rezervnim baterijama.

Odmah isključite sve izvore električne energije, gasa i vode. Ukoliko ste koristili bilo koji izvor toplote, isključite ga kada se potres smiri.

Sklonite se od ulične rasvete, električnih kablova i zgrada, najveća opasnost je u blizini građevina, na izlazima i uz spoljne zidove.

Ukoliko ste na ulicu vodite računa o objektima koji mogu pasti na vas, kao što su dimnjaci, crepovi sa krova, slomljeno prozorsko staklo.

Ukoliko se nađete pod ruševinama prekrijte usta maramicom ili tkaninom.

Udarajte o cev ili zid kako bi spasilački timovi mogli da vas pronađu. Ukoliko imate pištaljku iskoristite je. Vičite samo ukoliko je to poslednja opcija. Vikanje može izazvati udisanje opasno velike količine prašine.

Koristite telefon samo u slučaju nužde kako se telefonske linije ne bi opteretile. * MUP

Upravo tu su u rasednoj zoni smeštene Plužine, mesto epicentra jutrošnjeg potresa. Ovo mesto je veoma seizmički aktivno pa je 2013. godine ovde zabeležen potres od 4,2 stepena - objasnio je Zubić.

