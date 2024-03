OSETILI NAJVEĆU SREĆU, ONDA JE USLEDILA BORBA: Porodica Gaćeša dobila četvorke, a TRI DEVOJČICE imaju cerebralnu paralizu POMOZIMO

Sećate li se porodice Gaćeša, koja je oko Uskrsa 2022. godine potpuno neočekivano dobila četvorke, prve u Beogradu začete prirodnim putem. Posle najveće sreće u životu, dešava im se najveća životna borba - tri devojčice obolele su od teške bolesti i potrebna im je naša pomoć.

Pre dve godine u porodičnom domu Gaćeša čekali su da Iris, Inda, Irina i Ina dođu sa Instituta za neonatologiju, gde su boravile nekoliko meseci pošto su prevremeno rođene. Sve im je bilo potaman do oktobra prošle godine.

Tada su saznali da Iris, Inda i Irina boluju od cerebralne paralize i da im je neophodna transplantacija matičnih ćelija.

foto: Privatna Arhiva

"Od toga da je fizioterapeut dolazio od tri do četiri puta nedeljno do toga da idemo svaki dan. Od onoga što smo mislili da je kašnjenje u razvoju došli smo do ozbiljne dijagnoze. Iako cerebralna paraliza nije bolest već stanje, iz dana u dan se trudimo da to promenimo, da njih tri stanu na noge i da prohodaju", kaže Marija Gaćeša.

Kako možemo pomoći

Pre deset dana urađena im je prva transplantacija matičnih ćelija. Rano je još za prognoze, ali roditeljima se čini da su devojčice malo bolje.

"Sredstva prikupljamo za naredne cikluse transplantacije matičnih ćelija, svakodnevno vežbanje u narednih godinu dana sa fizioterapeutima koji imaju iskustvo u borbi sa cerebralnom paralizom. A kada njihov napredak dozvoli i za specijalne tretmane u Renonu u Austriju, renomiranoj klinici za fizioterapeutske tretmane dece sa cerebralnom paralizom", navodi Đorđe Gaćeša.

foto: Budi human

Marija i Đorđe imaju i Inu, koja je rođena istog dana kada i Iris, Inda i Irina i ona je zdrava.

Najstarija je Iskra, ima četiri godine i redovno pomaže sekama.

Za dalje lečenje potrebno je oko 98.000 evra, a do sada je prikupljeno milion i dvesta dinara. Možete im pomoći slanjem SMS-a 1637 na broj 3030, kao i uplatama na račune.