"MAJKA JE KRIVA!" Šok izjava staraoca dečaka koji je ubio jaganjce: Pravila decu s komšijom, pa ih ostavljala kod ŠLOGIRANOG MUŽA

Slučaj dečaka (13) iz vršačkog sela Markovac, koji je u ponedeljak popodne na svirep način, udaranjem sekirom po glavi, ubio 12 jaganjaca u toru čoveka kod koga njegova porodica živi poslednje dve godine, zabrinuo je i u isto vreme užasnuo Srbiju.

Podsetimo, dečak je rastao u najsiromašnijoj porodici u Markovcu. Otac se, navodno, dugo odavao alkoholu, a u međuvremenu je doživeo i moždani udar. Majka, koja, navodno, ima zastoj u mentalnom razvoju, pre godinu dana se preudala i napustila decu i muža.

Najstariji brat, koji takođe ima smetnje u razvoju, nalazi se u zatvoru, zato što je, kako je utvrđeno na suđenju, više puta silovao dve rođene sestre, koje su tada imale svega 5 i 15 godina.

Supruga gazde imanja na kome žive tvrdi za Kurir da je majka često dolazila kod njih pričajući im o incestu, ali da je to krila i da je nije zanimalo.

- Kada sam pitala majku zašto je ostavila decu ona je rekla "deca su sigurna kod tebe". Nije to moje dete. Majci je preče tuđe dete nego njena deca. Majka je sve vukla pod tepih, znala je i za to što je njen sin silovao dete. Koliko je samo puta došla kod nas i rekla nam da je naišla na ćerkicu i starijeg sina gole. Ona je sve to krila i ništa je nije zanimalo, dok dete nije krenulo u školu i prijavilo. Kada je dete to prijavilo, ona je došla sa Centrom za socijalni rad kod nas i hvatala se za glavu i tražila pomoć - rekla je za Kurir, a potom i dodala:

- Majka sve zna i ćuti, ona treba da ide na lečenje. Nije kriv ni otac, ni taj mali, kriva je isključivo ona što ih je tako ostavila. Ona je išla kod nekog čoveka, čije su dve devojčice. To nisu deca oca dečaka. On ih je priznao, ali to nisu njegova deca.

O majci je progovorila i sestra dečaka koja je opisala trenutak od kada je, kako tvrdi, prestao kontakt sa majkom.

- Kada mi je najmlađa sestra pala sa stepenica, tada smo gledali fudbalsku utakmicu. Taj najmlađi brat je rekao majci to. Otišli smo kući sa njom i ona je počela da me maltretira. Sada se više ne čujem sa njom. Rekla sam joj i taj dan da ja više majku nemam, ne čujem se sa njom - rekla je.

