Za manje od dva sata juče je zabeleženo čak 14 zemljotresa u Crnoj gori i BiH. Prvi veći potres bio je jačine 5,3 stepena Rihtera s epicentrom između Nikšića i Gacka u jutarnjim satima, a zatim i drugi od 3,2 stepena, u okolini Nikšića.

Dragoman Rabrenović, profesor geologije sa Rudarsko-geološkog fakulteta, otkrio je da li su ovi zemljotresi bili očekivani.

- Ovaj zemljotres koji se sada dogodio u Crnoj Gori, on nije neočekivan. Zapravo mi njega ne možemo predvideti tačno u koje vreme, ali mi znamo da su Dinaridi Crne Gore seizmički prilično aktivni. U ovom slučaju sada reč je o takozvanoj durmitorskoj zoni koja je tu na koliziji između zone Visokog krša i bosanske zone. Upravo te rasedne strukture su otprilike lokacije u kojima se često pojavljuju zemljotresi. A pošto ta Durmitorska zona, ona regionalno prelazi i na teritoriju i Bosne i Hercegovine i jugozapadne Srbije, pa s tim pobuđivanje daljih vibracija, odnosno seizmičkih talasa na teritoriji celog regiona se osetio. Tako da je to zaista očekivano. U ovom slučaju sada je to ovaj malo severni deo, da kažemo, Crne Gore ili Dinarida. Ali međutim, taj neki jugozapadni deo, naročito Hercegovina i južnojadranski prostor, je seizmički isto takođe veoma aktivan i vrlo često se pojavljuju zemljotresi - naveo je Rabrenović.

02:32 OVI REGIONI SRBIJE SU U NAJVEĆOJ OPASNOSTI OD ZEMLJOTRESA! Profesor geologije otkrio: Znamo koliko će JAKA MAGNITUDA BITI

Otkrio je i dali ima opasnosti za Srbiju.

- Pa prema do sada ispoljenim magnitudama i zemljotresima uopšte u prošlosti koji se dogodili, mi nemamo tako snažno izražene zemljotrese sa tom magnitudom, sedam stepeni. Obično bi oni trebalo da budu negde do šest stepeni Rihterove skale, ali da kažemo, geološka struka je proučila otprilike teritoriju Republike Srbije i otprilike znamo koje su to zone seizmičke i aktivne. U tom smislu trebalo bi da jednostavno poznajemo te regione kao što su, region Šumadije, region Istočne Srbije i zapravo te rasedne strukture koje se nalaze u tom prostoru - rekao je Rabrenović.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:06 U SRBIJI IMA DOSTA TAČAKA NA KOJIMA SE MOGU DESITI RAZORNI ZEMLJOTRESI Mijatović o našem NAJGOREM potresu: Desio se 1456. godine