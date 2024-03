"TO ŠTO SAM MAJKA JE NAJVEĆA GREŠKA U MOM ŽIVOTU!" Žena šokirala javnim priznanjem roditeljske nemoći: Izgubila sam sve!

Mnogi ne mogu da dočekaju da se ostvare kao roditelji i pruže svom detetu najbolji mogući život.

Ipak, postoje i oni koji ulogu roditelja teže prihvataju i ne pronalaze se u njoj. Uglavnom se o tome ćuti, jer društvo može biti veoma grubo sa reakcijama na nezadovoljne roditelje. No, jedna majka je otpustila svoje kočnice i napisala kako se oseća, doduše - anonimno.

Naslov da je "biti majka najveća greška u njenom životu", izazvao je instant-pažnju na objavi sa "Redita", a ostatak teksta priređuje pravi roler-koster mišljenja.

- Biti mama je najveća greška u mom životu. Da, rekla sam to. Najveće žaljenje mi je što sam postala mama. Kada bih mogla da se vratim u prošlost i ponovo donesem odluku, ostala bih bez dece.

Dobiti bebu oduzelo mi je svaki gram radosti. Ne uživam više ni u jednoj stvari. Izlazak iz kuće je iskušenje. Jelo je iskušenje. Tuširanje je iskušenje. Bojim se da se probudim svakog dana.

Izgubila sam sve. Moje telo, moje samopouzdanje, moj društveni život, moj intimni život, moj radni život, a čak je i moja veza oslabila. Mrzim sve. Sve što radim je da sedim i slušam kako dete plače i vrišti, ceo dan sam prekrivena povraćkom i ne mogu više da podnesem. Volela bih da mogu samo da odem i započnem novi život, ali sam zaglavljena. Zauvek.

Borila sam se tokom faze novorođenčeta i mislila sam da mogu da vidim svetlo na kraju tunela kada je sin imao oko tri meseca, ali iskreno, bilo je dobro samo dok nije krenulo ispadanje zuba, nespavanje i napadi besa. Nikada nisam bila jadnija. Trenutno dete ima sedam meseci. Plače, ne spava i čini mi život užasnim.

Muka mi je od života - napisala je u vrlo oštroj i direktnoj objavi.

Očekivano bi bilo da se komentari okome na majku koja tako govori, ali joj mnogi odaju priznanje jer je tako otvoreno govorila o odgajanju deteta. Većina je primetila da je ova nesrećna mama u problemu sa svojim menalnim zdravljem i preporučili joj da sa stučnjacima o tome popriča.

Prihvatila je sugestije i obavestila sve koji su ispratili priču da ima depresiju i da ide na terapiju i radi na svojoj psihi.

Klinika za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" otvorila je besplatnu telefonsku SOS liniju namenjenu psihološkoj podršci ženama pre, u toku i nakon trudnoće. Mame ili one koje tek to treba da postanu ukoliko osete da im je potrebna psihološka podrška i pomoć nju mogu dobiti na broju 0800-309-309 i to svih sedam dana u nedelji.

