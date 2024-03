VREME ZA VIKEND BILO BOMBONA A ŠTA NAS ČEKA U NAREDNIH MESEC DANA: Neće vam se svideti! Šta je RHMZ najavio u naredna 2 sata

BEOGRAD - Sledeće sedmice, 20. marta zvanično počinje proleće, mada se po temperaturama čini da je Srbija odavno u prolećnom režimu, a tome doprinose klimatske promene koje su globalno povećale temperature za 1, a u Srbiji za čak 2 stepena.

Vreme danas: Oblačno, po podne kišovito U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, na severu suvo, a u ostalim krajevima sredinom dana i posle podne ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom, na visokim planinama sa snegom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Uveče i tokom noći na jugozapadu i jugu Srbije prolazno naoblačenje sa kišom, a na planinama sa snegom. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura biće od jedan do sedam, a najviša dnevna od 14 do 19 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, sredinom dana i posle podne sa slabom kratkotrajnom kišom. Najniža temperatura biće od pet do sedam, a najviša dnevna oko 16 stepeni.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je objavio svoju mesečnu prognozu i evo šta se prognozira za Srbiju.

Temperature iznad proseka, ali ujednačene

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), izgledima do kraja marta i do 15. aprila, i narednih mesec dana biće u znaku toplijeg vremena, a na grafikonu za taj period se vidi i da će temperature biti prilično ujednačene, osim pred početak proleća kada će biti u manjem kratkotrajnom padu.

Takođe, kraj marta i prvu polovinu aprila obeležiće padavine.

Kako je ranije za Blic rekao meteorolog Slobodan Sovilj, načelnik Nacionalnog centra za hidrometeorološki sistem, rane najave i upozorenja u RHMZ, u drugoj polovini marta se ne očekuju značajne promene u odnosu na prethodne vremenske prilike, a to znači da ćemo imati promenjivo oblačno vreme, sa dužim i kraćim sunčanim intervalima i povremene kratkotrajne padavine i pljuskove.

- Nema naznaka za ozbiljno zahlađenje, koja se gledajući podatke unazad dešavaju i u martu i u aprilu. Recimo, prošle godine je 3. i 4. aprila pao sneg širom Srbije, u Beogradu je tada izmereno 19 centimetara snega na Vračaru i čak 30 centimetara snega na Košutnjaku. Takvi intenzivni prodori hladnoće kada se jave u rano proleće obično kratko traju, jedan ili dva dana, ali mogu doneti i snežne padavine i nagli pad dnevnih i jutarnih temperatura– rekao je Sovilj.

Vremenska prognoza do kraja marta

Do kraja marta će se nastaviti promenljivo vreme, navodi se u vremenskoj prognozi. Najviše temperature vazduha će većinom biti od 15 do 20 stepeni Celzijusa. Imaćemo prolazna naoblačenja koja će uslovljavati kratkotrajnu kišu, dok će samo na visokim planinama, iznad 1.500 metara nadmorske visine, biti snega.

Ova sedmica počeće promenljivo oblačnim vremenom, popodne su mogući ponegde kiša i lokalni pljuskovi. Vetar će biti slab do umeren severozapadni, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak. Najniža temperatura će biti od 1 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 17 stepeni.

I u utorak će biti promenljivo oblačno, na severu suvo, u ostalim predelima pre podne ponegde sa kišom, a posle podne se očekuje prestanak padavina i razvedravanje. Samo u Vojvodini će duvati povremeno jak vetar. Maksimalna temperatura vazduha biće od 12 do 17 stepeni.

Kiša i kiša: Padavine i vremenska prognoza za april Uz blagi pad temperature do pred sam kraj marta se očekuje period bez padavina, a meteorolozi kišu predviđaju za 28, 29. i 30. mart, i u aprilu gotovo svakog dana do polovine meseca. Temperatura će biti iznad proseka, uglavnom će biti toplije za ovo doba godine od proseka, a očekuju se i kiša i kratkotrajni pljuskovi I april 2024. će biti topao sa prosečnom sumom padavina. Očekuje se da srednja temperatura u Srbiji toko aprila bude od 12 do 15 stepeni u nižim predelima, a u brdsko-planinskim oblastima od 3 do 8 stepeni, što je za oko 2 stepena iznad višegodišnjeg proseka. Srednja maksimalna temperatura bi bila od 18 do 21, a u planinskim predelima od 7 do 14 stepeni.

Mrazni dani i vetar

-Očekuju se u aprilu do 4 mrazna dana u nižim predelima, u Kuršumliji, Zaječaru, Dimitrovgradu i Ćupriji, a u brdsko-planinskim krajevima od 5 na Zlatiboru do 15 na Kopaoniku. Za april se prognozira količina padavina u nižim predelima od 40 mm do 65 mm, a na planinama od 70 do 95 mm, što je višegodišnji prosek u većem delu Srbije – objavio je RHMZ.

Broj dana sa padavinama u nižim predelima bi bio od 10 u Negotinu do 14 u Ćupriji, a u brdsko-planinskim krajevima do 16 dana na Kopaoniku i Zlatiboru.

Pojačani vetar će duvati do kraja meseca 17., 19., 20., 24. i 25. marta, dok će u prvoj polovini sledećeg meseca vetrovito biti samo 1. i 2. aprila.

