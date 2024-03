"KAŽEM JOJ TO NA SRPSKOM, A ŽENA U ŠOKU" Ivana podelila priču o NEVEROVATNOM SUSRETU u Švajcarskoj: Nas dve, na DRUGOM KRAJU SVETA

Korisnica društvene mreže X pod imenom Ivana Savić podelila je priču o zanimljivom susretu koji joj se dogodio u Švajcarskoj, gde sudeći po njenim tvitovima živi.

Ona je gurala kolica sa dve bebe, kada se susrela sa devojkom koja je takođe izašla u šetnju sa dva mališana.

- Obrati mi se na engleskom: "Hey are those babies yours or you’re babysitting?" Ispostavi se da je i ona mama bebama i da su sličnog uzrasta, kaže mi da je iz Švajcarske, da joj je muž Izraelac - napisala je ona.

Šetam krajem sa dve bebe u kolicima, u susret mi ide devojka sa dve bebe u kolicima. Obrati mi se na Engleskom, hey are those babies yours or you’re babysitting? Ispostavi se da je i ona mama bebama i da su sličnog uzrasta, kaže mi da je iz Švajcarske, da joj je muž Izraelac -> — Ivana Savic (@TheIcaPica) March 17, 2024

Potom je pitala devojku kako joj se zovu bebe, na šta je dobila odgovor koji nije očekivala:

- Lepo rekoh. Kako se zovu bebe... Kaže srpska imena. Čekaj, kako ta imena, kaže pa ja sam rodom iz Srbije al ceo život živim u Švici. A? I ja isto, kažem joj na srpskom, žena u šoku - napisala je Ivana, i nastavila:

- Tako se nađosmo, nas dve, na nekom drugom kraju sveta, na nekom stranom jeziku, dođosmo na srpski, priču o Beogradu, izboru partnera, blizanačkoj trudnoći, Tel Avivu, Cirihu. Celo leto smo provele zajedno, nas dve šetajući četiri bebe. Svet je tako malo mesto.

Kurir.rs

Bonus video:

01:09 OGLASILA SE SRPKINJA IZ TURSKE, A ONO ŠTO JE REKLA JE ZASTRAŠUJUĆE: Gde god da se krećem oseća se LJUDSKA BOL!