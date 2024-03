OTAC ANGELINE OTKRIO DUGOROČNI CILJ FONDACIJE: Trenutno radimo na formiranju stručnjaka! Dior napravio haljinu po njenoj skici

U znak sećanja na tragično nastradalu devojčicu Angelinu Aćimović, kao i na sve žrtve nastradale 3. i 4. maja 2023. u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", Duboni i Malom Orašju, porodica Aćimović osnovala je fondaciju koja će nositi ime njihove ćerke - Angeline.

Haljine, po skicama Angeline, su napravili 16 poznatih srpskih dizajnera, ali se našao i svetsko poznati dizajner Dior koji je napravio dve haljine po skici Angeline.

Novinarka Kurira Tamara Stanković sanzala je misiju fondacije u razgovoru sa Angelininim ocem Anđelkom i njenom sestrom.

02:07 OTAC ANGELINE OTRKIO DUGOROČNI CILJ FONDACIJE: Trenutno radimo na formiranju stručnjaka! Dior napravio haljinu po njenoj skici

- U decembru mesecu imao sam prvi intervju u medijima, pa sam izrazio želju da se pojavi neko od kreatora i da oživi makar jedan Angelinin crtež, to bi nam puno značilo. Odjek je bio, za nas, neverovatan, javilo se preko 40 ljudi. Ti ljudi su punim srcem prihvatili i uradili po originalu, baš kako je Angelina nacrtala. Fondacija ima osnovni, dugoročni cilj, a to je da učinimo sve da se spreče ovakve tragedije u našem društvu. Da bi to ostvarili imamo i određeni plan. U fondaciji trenutno radimo na formiranju stručnih timova, kako bi i oni napravili plan i program.

Svako ko bude hteo da pomogne fondaciji, moćiće da kupi upravo neku od haljina koju su dizajnirali naši poznati dizajneri.

Kurir.rs

Bonus video:

00:41 Radovi na adaptaciji dela škole Vladislav Ribnikar