"MANJINA JE GLASNA, ŽELE DA PRAVE NOVU NACIJU U 21. VEKU" Eksperti o kontroverznim izjavama o Vojvodini na festivalu u Hrvatskoj

Pre nekoliko dana u Dubrovniku je održan festival "Rebedu"' koji je izazvao značajnu pažnju javnosti, ali i burne reakcije na mrežama.

Nakon što su se pojavili kontroverzni i zapaljivi snimci izjave novinarke Ane Lalić sa ovog festivala o navodnom i ciničnom "posrbljavanju" naše severne pokrajine, kao i napade na SPC i Republiku Srpsku. Voditeljka Jovana Grgurević zajedno sa gostima emisije "Ni pet ni šest" odgovorila je na brojna pitanja poput onog "ko to pokušava da pojača podele u našoj zemlji?"

Prof. dr Veselin Drašković, iz Strateškog centra za vitalnost nacije, govorio je o ovoj kontroverznoj izjavi novinarke.

- Kao prosvetni radnik žao mi je ovakvih ljudi jer ovo je više dijagnoza nego stanje. Nema naroda, niti oblasti za koje mi nismo dali život. Nema dželata kome nismo dali ulicu i spomenik. Prema tome, naša žrtva je jasna, konkretna. To što neko našu žrtvu ne ume da razume i što je doživljava kao agresivnost, jer nismo se ponižavali, nego smo ratovali. Nismo molili, nego smo ginuli. Na kraju krajeva, zamislite tu drskost da se spomenik Nemanjićima u Srbiji podigne. Da toliko to izazove agresivnost, patološku agresivnost. Ovo je za lečenje, ovo nije za objavljivanje. Ovi ljudi treba da se zabrinu i da dobiju, ako hoćete da ovo objavite, oni bi trebali da donesu neko priznanje da su normalni. Da je jedan ozbiljan neuropsihijatar protumači tu svu negaciju kroz lični stav odvratnosti on nečega što je vrednost i suština. Da imaju svoje mišljenje, da se ni sa kim ne slažu, osim onih koji konkretno mrze samo sve što je srpsko. A srpsko je, hteli li ne hteli, koren, osnov svega što postoji sad na Balkanu. Mi smo temelj ovog događaja, vremena, prostora. Mi smo hrišćanstvo 2000 godina. Dostojevski je pisao u svom zatvoru. Njegoš je opisivao svoj narod u sve muke koje je imao. Naši velikani su proterani iz škola, iz biblioteka, sa ulice, sa spomenika. Gotovo da pravda za junake, pravda za heroje, ne postoji kao istorijska potreba, nego jedna bižuterija nenormalnog ponašanja koja je postala svakodnevna priča za urušavanje svega što je sveto - rekao je Drašković i dodao:

- Sada negde ne možemo to nigde sresti bez jedne vrste satanizma. Da vam dam malo bližu sliku, komunizam je bio jedno zlo koje je okupiralo svet. Mi nismo napravili razliku, da je postojao komunizam u Kini koji je bio dinastički. Bio je komunizam u Rusiji koji je bio imperijalistički, imperija. Bio je komunizam kod nas koji je bio satanistički. Mi smo najviše prednjačili u onome što smo se hvalili u satanizmu. Sad su ovo postkomunistički i satanistički oblici ponašanja koje smo mi očekivali. Mi smo u ovim poremećajima društvenim 90tih godina. Ovo je trebalo da se zabrani, ne da se pusti, jer to je vulgarnost.

Milica Đurđević Stamenkovski, predsednica stranke Zavetnici, dotakla se sramnih napada na Republiku Srpsku.

- Oni su pod permanentnim udarom. Oni nemaju državu formalno, ali suštinski imaju veći stepen svesti o institucijama, o poretku, o nezavisnosti, nego možda jedan veći broj nas ovde koji živimo u Srbiji i koji bagatelišemo sa time što kao da smo državu stekli za kockarskim stolom. Evo ja danas gledam kako izgleda sednica parlamenta i shvatam koliko nema svesti o tome šta narodna skupština predstavlja. Mi smo došli do toga da je jednom delom političkih struktura bliži Evropski parlament nego srpska Skupština. Kada političke elite tako nastupaju, kada mediji promovišu ovako obskurne likove kao što je Ana Lalić. Ona nije nađena na ulici pa dovedena. Ona je predsednik nezavisnog udruženja novinara Vojvodine. Dinko Gruhonjić je profesor na fakultetu, dakle on prima platu od poreskih obveznika Republike Srbije. Aida Ćorović je jedna od potpisnica proglasa platforme na koju se pozivaju određeni politički subjekti. Oni imaju medijski prostor. Ja uopšte ne bih njih tek tako pocenjivala. Vi se sećate, posebno vi koji ste u Crnoj Gori, koliko je podršku imao Slavko Perović kada je krenuo sa liberalima na Cetinju. Vrlo malo. Niko to tada nije shvatao toliko ozbiljno. A u međuvremenu, koliko godina kasnije održan je referendum na kome je, naravno inženjeringom, ali nema dileme, izdvojena Crna Gora ne od Srbije nego od Crne Gore. Dakle Crna Gora je odvojena od Crne Gore, jer je Montenegro morao da se odrekne onoga što je Crna Gora da bi se konstituisao - rekla je Stamenkovski i dodala:

- Jako je zanimljivo što oni u 21. veku, oni koji govore o nacionalizmu u sve najgore moguće, kažu nama treba vojvođanska nacija u nastajanju. Dakle vi u 21. veku hoćete da konstituišete novu naciju. Odavno je završen proces konstituisanja nacija i vama je bez obzira na to što je sa tog srpskog biološkog stabla niklo mnogo etničkih grupa i nacija i mi smo to prihvatili dozvoljavajući da svako može da se izjasne onako kako želi. Sada im je sve to malo nego hoće da naprave vojvođansku naciju, zaboravljajući da je termin Vojvodina prvi put upotrebljen kao termin srpsko vojvodstvo 1848. godine. Da ono ima korene do Habsburške monarhije gde su Srbima zagarantovana politička prava, građanske slobode. Dakle to je kraj 18. veka u Habsburškoj monarhiji i oni hoće sada da budu svirepiji prema Srbima nego što je bila Habsburška monarhija. Eto prosto da zaključim sa tim, Republika Srpska kao pijemont srpstva ima tu snagu da održi vitalnost naše nacije. Oni ne žele vitalnost srpske nacije, oni žele da se mi osećamo poniženo. Jovana da vas kao jednu savremenu ženu koja živi u centru Beograda, oni ne mogu da prihvate da vi dolazite sa Dorćola a da pričate i zastupate srpsku stvar. Njima je to nespojivo.

Voditelj Đorđije Žorž Andrić takođe se dotakao ovih izjava na festivalu u Dubrovniku.

- Mi moramo da shvatimo da danas ako kažete da ste Srbin i pravoslavac, vi ste šovinista i verski netrpeljiv. Ako kažete ne može krst na crkvi, ako kažete može vojvođanska nacija i ako kažete u Dubrovniku da se stidite što ste iz Srbije, onda se to naziva sloboda govora. Ja bih Nobelovu nagradu dao onome ko meni otkrije tajnu otkud u Beogradu više protivnika Republike Srpske nego u Zagrebu i u Sarajevu. Više ljudi za nezavisnost Kosova ima u Beogradu, nego u Zagrebu i Sarajevu - rekao je Andrić.

Stamenkovski se nije složila sa ovim i smatra da se Beograd jako dobro drži kada su ključne odrednice u pitanju, odnos prema Kosovu i Metohiji, prema Republici Srpskoj, NATO-u. Ali da je najveći problem u tome što je manjina mnogo glasna i da se stiče utisak da je ona većina. Jer su toliko agresivni da su većinu ubedili da je manjina.

