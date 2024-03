"NEMA DŽELATA KOME NISMO DALI ULICU" Profesor urnisao novinarku nakon sramnih izjava o Srbiji: MI SMO KOREN SVEGA NA BALKANU

Festival "Rebedu" koji je održan pre nekoliko dana u Dubrovniku izazvao je veliku pažnju javnosti zbog kontroverznih izjava novinarke Ane Lalić, koji su, kako mnogi tvrde, puni govora mržnje.

Njene zapaljive izjave uznemirile su građane. Naime, govorila je o navodnom i ciničnom "posrbljavanju" i "dosrbljavanju" naše severne pokrajine, ali je isto tako napadala SPC i Republiku Srpsku.

01:47 Kontroverzni i zapaljivi snimak Ane Lalić koja govori o navodnom posrbljavanju naše severne pokrajine

Prof. dr Veselin Drašković, iz Strateškog centra za vitalnost nacije, gostovao je u emisiji "Ni pet ni šest" kod voditeljke Jovane Grgurević gde je prokomentarisao ove izjave novinarke.

- Kao prosvetni radnik žao mi je ovakvih ljudi jer ovo je više dijagnoza nego stanje. Nema naroda, niti oblasti za koje mi nismo dali život. Nema dželata kome nismo dali ulicu i spomenik. Prema tome, naša žrtva je jasna, konkretna. To što neko našu žrtvu ne ume da razume i što je doživljava kao agresivnost, jer nismo se ponižavali, nego smo ratovali. Nismo molili, nego smo ginuli. Na kraju krajeva, zamislite tu drskost da se spomenik Nemanjićima u Srbiji podigne. Da to toliko izazove patološku agresivnost. Ovo je za lečenje, ovo nije za objavljivanje. Ovi ljudi treba da se zabrinu, oni bi trebali da donesu neko priznanje da su normalni. Da je jedan ozbiljan neuropsihijatar protumači tu svu negaciju kroz lični stav odvratnosti on nečega što je vrednost i suština. Da imaju svoje mišljenje, da se ni sa kim ne slažu, osim onih koji konkretno mrze samo sve što je srpsko. A srpsko je, hteli li ne hteli, koren, osnov svega što postoji sad na Balkanu. Mi smo temelj ovog događaja, vremena, prostora. Mi smo hrišćanstvo 2000 godina. Dostojevski je pisao u svom zatvoru. Njegoš je opisivao svoj narod u sve muke koje je imao. Naši velikani su proterani iz škola, iz biblioteka, sa ulice, sa spomenika. Gotovo da pravda za junake, pravda za heroje, ne postoji kao istorijska potreba, nego jedna bižuterija nenormalnog ponašanja koja je postala svakodnevna priča za urušavanje svega što je sveto - rekao je Drašković i dodao:

03:30 NEKA DONESE PRIZNANJE DA JE NORMALNA! Profesor napljuvao novinarku nakon sramnih izjava o Srbiji: MI SMO KOREN SVEGA NA BALKANU

- Sada negde ne možemo to nigde sresti bez jedne vrste satanizma. Da vam dam malo bližu sliku, komunizam je bio jedno zlo koje je okupiralo svet. Mi nismo napravili razliku, da je postojao komunizam u Kini koji je bio dinastički. Bio je komunizam u Rusiji koji je bio imperijalistički, imperija. Bio je komunizam kod nas koji je bio satanistički. Mi smo najviše prednjačili u onome što smo se hvalili u satanizmu. Sad su ovo postkomunistički i satanistički oblici ponašanja koje smo mi očekivali. Mi smo u ovim poremećajima društvenim 90tih godina. Ovo je trebalo da se zabrani, ne da se pusti, jer to je vulgarnost.

Kurir.rs

