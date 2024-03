Meteorolog Nedeljko Todorović otkrio je za Kurir televiziju kakvo nas vreme očekuje narednih dana.

- Prvo jutro ili prvi dan proleća počeo je sa mrazom. To je za proleće redovna pojava. Inače, kako kalendar kaže, biće sve toplije i toplije uz povremena osveženja i naoblačenja s kišom. Konkretno do nedelje 24. marta sledi porast temperature. U subotu i nedelju u nekim mestima i blizu 20 stepeni, što su prave prolećne temperature. Sutra nešto malo kiše, a jedno manje zahlađenje očekuje nas u nedelju popodne i početkom naredne sedmice. Trajaće 2 do 3 dana. Generalno gledajući do kraja marta i početkom aprila u većini dana se očekuju nadprosečne temperature - rekao je meteorolog i dodao:

03:36 PRAVO PROLEĆE TEK STIŽE! Meteorolog Todorović otkrio kakvo nas vreme očekuje narednih dana, a za početak aprila najavio LEPE VESTI

- Prošle godine i pretprošle godine, u aprilu dva puta za redom je padao sneg, ne samo da je padao sneg, nego u većini mesta uključujući i Beogradu je bilo i snežnog pokrivača. Prošlog aprila 2023. bilo je 20 centimetara snega u Beogradu. To je iznenađenje i retka pojava. Ali u svakom slučaju mislim da će sada da sledi ipak toplija varijanta aprila.

