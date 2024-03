U BEOGRADU ZA OVAJ POSAO ZARADA DO 900 DINARA PO SATU, A MESEČNO 140.000! Cene skočile, a građani se pobunili

Satnica za čišćenje i spremanje kuće, stana ili poslovnih prostora u Srbiji zavisno od grada košta od 300 do čak 900 dinara. Iako postoje agencije koje se bave ovom delatnošću mnogi građani ili stanodavci traže osobe koje se bave ovim poslom. S druge strane i mnoge žene na društvenim mrežama navode usluge čišćenja prostorija kao i cenovnik.

Nedavno se na Fejsbuku jedna Leskovčanka raspitivala koliko se ovaj posao plaća u Leskovcu. Sudeći po reakcijama građana čišćenje je od ove godine poskupelo bar za 100 dinara, a cena zavisi i od toga da li se koriste svoju hemiju.

Tako na primer čišćenje kuća ili stanova u Leskovcu košta od 300 do 600 dinara, dok je u Vlasotincu od 300 do 450. U Jagodini ili Nišu iznosi od 550 do 650 dinara, dok sa cenama svakako prednjače Beograd i Novi Sad gde se satnica naplaćuje od 700 do 900 dinara!

foto: Shutterstock

Upravo zbog povećanih cena često na društvenim mrežama možemo da pročitamo žalbe građana. Kako su objasnili iz jedne beogradske agencije za Mondo generalno čišćenje stana iznosi 750 dinara po satu.

- Ukoliko čistimo sa našom hemijom, cena je onda za 100 dinara veća. Posle krečenja, odnosno adaptacije stana, ulazimo i detaljno čistimo celokupan prostor. U tom slučaju cena je 850 dinara po satu. Tokom našeg rada susretali smo se i sa stanovima koji su jako zaprljani, što naravno utiče i na cenu čišćenja. Za takve prostore cena je od 900 dinara po satu - kazali su oni.

Stanodavci čišćenje stana posebno naplaćuju podstanarima Pojedini stanodavci u Beogradu čišćenje stanova naplaćuju posebno iako su stanari očistili stan. To za Kurir potvrđuje studentkinja koja je živela u garsonjeri od 25 kvadrata na Zvezdari, a koju je plaćala 300 evra plus računi koji su bili oko 50 evra. foto: Antonio Guillem Fernndez / Alamy / Alamy / Profimedia, Shutterstock - Pre nego što sam se iselila iz stana dogovorila sam se sa vlasnikom da ću okrečiti i očistiti ceo stan. Rekao je da krečenje nije neophodno samo je potrebno da stan bude čist. Iako je tako rekao ja sam rešila da okrečim stan i ostavim sve čisto. Posla nije bilo puno, stan je bio kompletno sređen, ništa nije bilo oštećeno. Kada je došlo vreme da vratim ključeve vlasnik je došao i rekao da će on ipak zvati ženu koja će očistiti ponovo stan jer će stanar doći tek za mesec dana. Ja sam bila saglasna sa tim, ali nisam znala da će čišćenje naplatiti meni jer ja sam svoj deo obavila. Pošto je sve bilo čisto tu ne bi bilo posla više od sat vremena. Međutim, on kaže da će žena verovatno tu biti pet sati. Poludela sam jer vidim da će mi uzeti pare bezveze. Satnicu je naplatio 700 dinara odnosno 3.500 za pet sati. Nisam htela da se raspravljam jer sam se selila odatle, ali odrao me, a ne verujem ni da je pozvao ženu da čisti - kaže nam studentkinja.

Osobe koje se bave čišćenjem kažu da mesečna zarada bude dobra.

Cene u ostanil gradovima Beograd 700-900

Novi Sad 700-900

Jagodina 550

Niš 550-650

Leskovac 300-600

Vlasotince 300-450

Ukoliko se radi osam sati i naplaćuje recimo 800 dinara po satu u prestonici na mesečnom nivou radnik može da zaradi i do 140.000 dinara.