SRBIN (22) SE POSVAĐAO SA RODITELJIMA, PA ZAVRŠIO NA ULICI: Ozbiljno mu zapretili, usledio OBRT - "VAŠE JE AVLIJA, MOJA JE KAPIJA"

Veliki broj ljudi se tokom svog života barem jednom ozbiljno posvađa sa svojim roditeljima. Teška situacija za obe strane uglavnom se vrlo brzo reši, međutim, kod jednog 22-godišnjeg Srbina svađa je rezultirala izbacivanjem iz kuće. A onda i dodatnim pozivom sa čudnom molbom.

Neimenovani student iz Srbije (22), priznao je u svojoj anonimnoj objavi na Reditu da se nedavno gadno posvađao sa roditeljima. Kao neko kome je dijagnostikovan BDP - granični poremećaj ličnosti, uspeo je da se izbori sa nervozom i ishitrenim odlukama, međutim kaže, to mu nije pomoglo jer je navodno svakako bio izbačen iz kuće.

Kao neko ko živi sa majkom i očuhom jer ga je još kao malog otac napustio pored izbacivanja dobio je i pretnje da će ga upravo poslati kod njega.

- Pre nekoliko dana, došlo je do sukoba sa mojim roditeljima koji je rezultirao mojim izbacivanjem iz kuće. Rekli su da će me poslati ocu, otac nije želeo da me vidi niti da čuje za mene, s obzirom da me je napustio dok sam bio dete. Moji roditelji su čak predložili da me jednostavno odvezu ispred očeve kuće i da me tamo ostave, ali sam te večeri odlučio da sednem u auto i odem kod prijatelja u drugi grad na četiri dana - napisao je on.

"Vaše je avlija, moja je kapija"

Tokom tog perioda kaže, pokušavao je da bez pritiska razmisli o celoj situaciji i da vidi kako će roditelji dalje reagovati.

- U naredna tri dana, moji roditelji nisu želeli da komuniciraju sa mnom, osim povremenih poruka u kojima su me napadali, nazivali nenormalnim i izražavali želju da se osamostalim i pronađem svoj put u životu. Moj odgovor na sve to bio je: "Vaše je avlija, moja je kapija". Shvatio sam da moram da pronađem novi posao i osamostalim se, jer ne želim da budem teret nikome, niti da me neko izdržava - dodao je on pa otkrio da je zapravo glavni problem unutar porodice alkoholizam.

"Njihova poruka me je zbunila i povredila"

A onda, nakon četiri dana, kaže, roditelji su odlučili da mu se obrate, bez pretnji i bez uvreda, potpuno normalno, sa molbom da se vrati kući. Međutim, ostavljajući ga bez objašnjenja zašto su ga isterali iz doma, otkriva da su ga samo još više povredili.

- Nakon četiri dana, moji roditelji su mi poslali poruku da se vratim kući, kao da se ništa nije dogodilo. Odlučio sam da se vratim i vidim kako će se stvari dalje odvijati. Međutim, po mom povratku, dočekali su me kao da se ništa nije desilo, srdačno me pozdravili i nisu pominjali prethodne događaje. Razumem da svaki roditelj želi najbolje za svoje dete i brine o njemu, ali izostanak komunikacije i interesovanja za mene dok sam bio kod prijatelja ostavili su me zbunjenim i povređenim.

Iznenada su me izbacili, a zatim se sada ponašaju kao da se ništa nije dogodilo. Situacija je konfuzna i teško je razumeti njihove motive", napisao je on, te otkrio u komentarima da se trudi da bude dobar student, dobar sin i da uveliko zarađuje svoj novac.

Na njegovu objavu mnogi su ga posavetovali da jednostavno nađe vremena i zamoli ih za jedan ozbiljan razgovor - na taj način mogu obe strane dobiti željene odgovore.

