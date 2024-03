PLJUSKOVI DANAS U OVIM DELOVIMA SRBIJE! RHMZ najavio i da kiša prelazi u sneg: Stiže nova nagla PROMENA VREMENA

U Srbiji se danas očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i sa retkom pojavom kratkotrajne kiše ili lokalnog pljuska, uglavnom na severu i zapadu Srbije i u planinskim predelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umeren vetar, iz različitih smerova. Najniža temperatura biće od nule do sedam stepeni, a najviša od 16 do 19 stepeni.

U Beogradu će biti takođe promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura biće od tri stepena do sedam, a najviša oko 18 stepeni.

foto: rhmz

Vreme narednih dana

U subotu će biti pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu postepeno naoblačenje, koje će lokalno usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak.

U nedelju će biti promenljivo oblačno, nestabilno i hladnije sa pojačanim severozapadnim vetrom. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se intenzivirati od sredine dana u zapadnim, jugozapadnim i centralnim delovima Srbije sa tendencijom premeštanja padavinske zone ka istoku i jugoistoku uveče i tokom noći. Na planinama se očekuje prelazak kiše u sneg i kratkotrajno stvaranje ili povećanje visine snežnog pokrivača.

U ponedeljak će biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i tek ponegde s kratkotrajnom kišom, na planinama sa kratkotrajnim snegom. Od utorka vetrovito uz porast temperature.